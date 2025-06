Donald Trump. / Efe

Estem assistint a una ofensiva feixista en tota regla. La dreta i sobretot la ultradreta sempre creuen que el poder en tots els sentits, és seu i, per això quan no el tenen no mirem pèl per tal de recuperar-lo.

En aquests moments de molta agitació política arreu del món, sembla que el vesper feixista també reivindica el seu paper per tal de fer-se notar. Feijoó (que sembla que el “pobre” no sap on té el peu dret) amb el seu discurs que li han d'estar contínuament aclarint o corregint va a tortes i dretes i acostant-se cada dia més a la ultradreta. I sembla que la ultradreta cada dia és més feixista.

El tema de les filtracions de fitxers amb dades personals de ministres i dirigents polítics no deixa de ser una mostra més de com el feixisme ensenya la seua poteta i avisa de qui té realment el poder.

Que l’Estat Espanyol siga l’únic, si no recorde malament, que estiga governat per la socialdemocràcia a tota Europa, on va avançant a marxes forçades el feixisme, és un fet que els feixistes no porten gen béQue l’Estat Espanyol siga l’únic, si no recorde malament, que estiga governat per la socialdemocràcia a tota Europa, on va avançant a marxes forçades el feixisme, és un fet que els feixistes no porten gen bé.

El concepte que tenen de democràcia no té res a veure amb el que tenim els demòcrates. Per a aquesta gent l'única democràcia que entenen és la seua i la d'imposar-la a qualsevol preu. És la del pensament únic que ja explicava George Orwell al seu llibre “1984” i que segurament gent com Feijoó o Rajoy no han llegit mai.

Trump està creant una escola molt perillosa perquè està a la dreta de la dreta democràtica. Les seues formes imprevisibles i capricioses es veuen reflectides en massa ocasions als rostres dels seus col·laboradors més estrets que de vegades s’estan assabentant de les notícies al mateix temps que la gent que ha d’informar a la ciutadania. Que la seua mateixa ciutadania li estiga qüestionant mesures com per exemple l’expulsió d’immigrants que, fins i tot tenen la condició d’estatunidencs, amb manifestacions bastant multitudinàries al llarg i ample de tot el país, alguna cosa voldrà dir.

I és que no hi ha més sord que qui no vol escoltar. Mira, li passa com a Mazón amb les manifestacions per la seua mala gestió de la dana. O a Feijoó, quan es fica a qüestionar les mesures fiscals del Sánchez, que també ha d’eixir Borja Sémper a arreglar i a aclarir el que ell ha dit, perquè de vegades ni ell mateix sap el que diu.

Intentar confondre el “seu” concepte de democràcia amb el que realment és la democràcia, pot ser perillós perquè tenim clars exemples de com se les juguen quan tenen el poder, aconseguit normalment per vies democràtiques com és el cas de Trump o Putin que són dos clars exemples del que dic, que han utilitzat la democràcia per a imposar el seu feixisme.

O, sense eixir de casa, el cas d'Isabel Díaz Ayuso que ha copiat totalment el model de Trump per fer política a la Comunitat de Madrid. Una política d’atac permanent a qui no pensa com ella, siga de dins o de fora del seu partit. De ficar les institucions al seu servei propi. Una política grollera de fets consumats i de clientelisme permanent amb familiars i amics. Bé, el que també va fer Feijoó quan estava a Galícia.

El feixisme, tot i que vinga amb tacons o amb uns cabells estrafolaris, sempre és feixisme i comporta mentir i falsejar contínuament la realitat per a aconseguir un grapat de vots que seran la clau que obrirà la porta dels privilegis del poder. I de la corrupció també, que tot cal dir-ho.

L’ofensiva feixista que vivim només es pot parar amb més i millor democràcia i, sobretot, amb més transparència. I tots aquests conceptes als feixistes com, per exemple, Alvise Pérez, no els agraden, i per això, munten partits i escàndols per a deslegitimar l’essència democràtica. Com fent públiques les dades personals d’alguna gent dirigents de l'Estat Espanyol. Dades que hem de recordar que estan protegides per llei i, per tant, el que estan fent podria ser considerat delicte.

El moment és complicat i, per si faltava adobar-ho, tenim a Trump llançant bombes a Iran...

No sé jo si açò té remei...