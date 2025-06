Corrupción: la respuesta marca la diferencia

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputdos. / EFE

Los recientes casos de presunta corrupción que salpican a José Luis Ábalos, Koldo García y, más recientemente, a Santos Cerdán han sido un golpe demoledor para quienes creemos en la política progresista como herramienta de transformación social. Las informaciones sobre redes de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos son vergonzosas y, si se confirman, constituyen una traición absoluta a los valores del socialismo democrático. Pero que nadie se equivoque: estos escándalos no invalidan los avances logrados por este Gobierno ni mucho menos convierten al PSOE en lo mismo que aquello que llevamos años combatiendo. No. No todos somos iguales.

La reacción de muchos dirigentes y militantes socialistas ha sido de estupor, indignación y, sobre todo, de vergüenza. Porque eso es lo que está en juego: no solo la limpieza interna, sino la credibilidad de todo un proyecto de país basado en la justicia social, el progreso económico y la igualdad de oportunidades.

Pedro Sánchez ha reaccionado con firmeza: expulsión inmediata de los implicados, colaboración con la justicia y compromiso claro con la regeneración. Lejos de parapetarse, ha pedido perdón y ha recordado que en el PSOE “la lealtad no es complicidad” y “la presunción de inocencia no es impunidad”.

La ciudadanía tiene derecho a exigir ejemplaridad, pero también tiene derecho a conocer la verdad completa: en el PSOE no se tapa, se actúa. Se hizo con rapidez en el caso Ábalos, se ha hecho ahora con Cerdán, y se seguirá haciendo con quien sea necesario. Porque si algo hemos aprendido quienes llevamos décadas en política es que la confianza se pierde en un minuto y solo se recupera con coherencia, autocrítica y hechos.

Lo más fácil ahora sería rendirse al cinismo: pensar que todos son iguales, que todo está podrido, que da igual quién gobierne. Pero eso no es verdad. Y no solo por una cuestión moral, sino por la evidencia de los datos. El Gobierno de coalición progresista ha logrado avances históricos: subida del salario mínimo, reforma laboral pactada con los agentes sociales, récord de afiliación a la Seguridad Social, revalorización de las pensiones, la primera ley de vivienda de la democracia, ampliación de derechos civiles, gestión eficaz de la pandemia, liderazgo económico en la UE… ¿Vamos a dejar que todo eso quede sepultado por la corrupción de tres personas?

La respuesta, desde luego, no puede ser el silencio ni la resignación. Debe ser una limpieza a fondo. No basta con castigar a los culpables: hay que revisar los mecanismos de control interno, reforzar la cultura ética del partido, revisar procedimientos de contratación y, sobre todo, dar voz a la militancia socialista, que es la que más ha sufrido este escarnio. Son los y las militantes quienes salen a explicar en barrios y pueblos por qué seguimos creyendo en este proyecto. Y merecen ser escuchados, respetados y empoderados para seguir defendiendo con orgullo una causa justa.

Algunas voces piden cambios en las estructuras de control o incluso reformas en los comités de garantías. Bienvenidas sean esas propuestas si ayudan a blindar el partido frente a quienes ven en la política una vía para el lucro personal. Porque no podemos permitir que nadie vuelva a usar nuestras siglas para robar, estafar o beneficiar a empresas amigas. Eso no es socialismo. Eso es corrupción, y contra eso no caben medias tintas.

También desde la izquierda debemos tener claro que la regeneración no es solo un eslogan, sino un compromiso constante. Por eso es el momento de responder con firmeza, con limpieza y con más democracia.

La militancia debe ser protagonista de esa regeneración. Porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que no basta con confiar en los altos cargos: necesitamos mecanismos de participación, rendición de cuentas y control desde abajo. Un partido fuerte es un partido vigilante, en el que nadie está por encima del proyecto colectivo.

Y es que esa es la clave: el proyecto. Lo que realmente importa. Lo que no podemos permitir que se pierda. Porque más allá de las sombras, sigue habiendo luz: un Gobierno que protege, que redistribuye, que moderniza y que amplía derechos. ¿Vamos a dejar que el discurso de “todos son iguales” lo destruya todo? No lo haremos. No debemos hacerlo. La izquierda solo sobrevivirá si mantiene sus principios y limpia su casa cada vez que haga falta.

La limpieza duele, sí. Pero dignifica. Y si algo necesita hoy la política española es dignidad. Si el PSOE sabe estar a la altura, si la militancia lidera con orgullo la defensa de los logros del Gobierno y si las reformas internas van acompañadas de verdad, justicia y transparencia, esta crisis puede ser también una oportunidad. La de demostrar que no todos somos iguales. Y que en la izquierda, la honestidad no es una opción: es una obligación.