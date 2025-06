Romeo y Julieta de Maillot: pasión, minimalismo y técnica

Romeo y Julieta en Les Arts / Miguel Lorenzo

Ganas de danza, "DANZA" en mayúsculas. Pocos ballets acoge la ciudad de València y no será por falta de espacios escénicos ni cantera que los llene. Contamos con el Teatro Principal, con el Palau de les Arts, entre otros, con academias y Conservatorio Profesional de Danza. Contamos, también, con un público agradecido, experto o amateur, que apenas deja butacas vacías en las salas cuando aterrizan prestigiosas compañías interpretando grandes repertorios. Pero, ya lo sabemos, la danza en Valencia, en España, no tiene la consideración y el reconocimiento que se merece. Basta con analizar que la fuga de cerebros no solo se da en las ramas científicas, también en la danza, y no es solo una tendencia sino una realidad constante entre quienes se dedican profesionalmente a bailar. Una lástina.

Pero hoy sí, la excepción. Y es que el Palau de les Arts eleva el telón hasta este domingo, 29 de junio, a 'Romeo y Julieta', la versión que Jean-Christophe Maillot creó en 1996 para los Ballets de Monte-Carlo.

Maillot, recientemente galardonado con el Premio Internacional de Danza Josefina Méndez (mayo de 2025) que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, reafirma su presencia, creatividad, experiencia y sensibilidad en el panorama mundial de la danza, erigiéndose como una de las personalidades más destacadas e influyentes de las artes escénicas. Así lo avalan sus más de tres décadas al frente de la compañía situada en Mónaco y sus más de 30 creaciones que han formado parte del repertorio de destacadas compañías alrededor del mundo.

Dirección del ballet desde 1993

Una de esas creaciones es su icónica versión de Romeo y Julieta, inspirada en la trama que William Shakespeare concibiera a finales del siglo XVI. La coreografía que nos trae Maillot a la Sala Principal de Les Arts no ha dejado, sin embargo, de conmover a un auditorio ávido de repertorios clásicos y neoclásicos interpretados por compañías con solera. Y es que, desde que en 1993 la princesa de Hannover, Carolina de Mónaco, concediera la dirección de los Ballets de Monte-Carlo a Jean-Christophe Maillot, este ha impreso su inconfundible identidad mediante la creación de nuevas obras y la reinterpretación moderna de los clásicos. Convirtiendo a la compañía en una de las más demandadas en el mundo de la danza.

Un apunte: los tiempos avanzan, la tecnología se expande y los ODS llegan al Palau de les Arts. Ahora, el folleto ya puedes consultarlo en tu dispositivo móvil encaneando un QR que aparece en una pantalla de la butaca de enfrente. Menos papel, más sostenible.

Con la joven Katrin Schrader hemos disfrutado de una Julieta apasionada y juvenil al principio, pero adulta, decidida e intensamente enamorada conforme avanzaba la trama. La conjugación de su técnica pulcra, sus líneas refinadas y una expresividad sincera la han alejado del personaje dulce y vulnerable cuya imagen compartimos quienes algo sabemos de esta historia. Diría,más bien, que esta Julieta se aleja de la inocencia para encarnar el concepto de lucha por un amor imposible.

Jérôme Tisserand, en su papel de Romeo, ha demostraddo experiencia y técnica a partes iguales. Su presencia, y gestualidad, transitaba del flirteo sincero hacia Julieta a la camaradería con los suyos, Los Montesco.

Tras la deferencia de nombrar a los protagonistas, es innegable que la versión de Maillot simplifica la trama shakespeariana para centrar el foco en el arrepentimiento de Fray Lorenzo (Jaeyong An), narrador omnipresente en cada escena. Su alma atormentada adquiría presencia con la combincación acertada de baile, música y juego de luces. Esa angustia que siente este hombre de iglesia por intentar hacer el bien pero acabando haciendo el mal llega al espectador en forma de piedad y compasión.

Otros personajes femenimos también tienen, y merecen, una presencia destacada. Es el caso de la nodriza, interpretada por Gaëlle Riou. Su gestualidad exagerada y sus movimientos cortos definen a una mujer renegona con cabida para el humor y para el cariño. Pues cariño y amistad, por encima de las reprimendas, es lo que transmiten Julieta y su nodriza cuando comparten escena.

La tercera figura femenina, Lady Capuleto (Marianna Barabás), es la autoritaria madre de Julieta. Con un vestido sobrio, negro y elegante, y sobre puntas, obliga a su hija a casar con quien no quiere, toma partido en los enfrentamientos de su familia contra los Montesco y se rompe de dolor, ya con la melena suelta y una danza desgarradora, ante la muerte de su sobrino Tibaldo.

Y si pasamos a escenas, merece un comentario lo ecléctico de la escena del balcón. Desde la sencillez de los paneles geométricos y la rampa elevadora que emula dicho balcón, Julieta prodiga su amor por un Romeo de blanco inmaculado que la admira desde abajo. Ambos se funden, ya sobre el escenario, en un intenso paso a dos gobernado por el amor en su esencia, sin que la tragedia que está por llegar nuble la pasión del momento.

El ingenio y acierto de Maillot es evidente en la escena de los títeres, a la par que confirma su libre interpretación de la obra original. A través de las marionetas, Maillot recrea el fenómeno atemporal de las malas lenguas, el "qué dirán", satirizando esta parte tan intrínseca del ser humano. Y, por qué no, aportando un toque de humor al drama de la obra.

El lazo indestructible

El reencuentro de Romeo y Julieta, tras una boda secreta oficiada por Fray Lorenzo y con protagomismo abosluto del velo como símbolo de lazo indestructible y tras las muertes de Tibaldo y Mercurio, es frío al principio. Él baja desalmado, ella, abatida, se recriminan lo sucedido, pero acaban venciendo los sentimientos y ofreciendo un nuevo paso a dos donde hay amor y, además, hay desolación, hay dolor y hay corazones rotos sabedores de las tragedias que su relación ha causado.

El enfoque que Maillot hace de Romeo y Julieta, cuya versión coreografiada más conocida es la de Leonid Lavrovski, estrenada en 1940 en San Petesburgo, transciende la trama original y lo puramente estético para mostrar al espectador la intensidad emocional de sus personajes, con interpretaciones técnicamente perfectas, sumamente gestuales y emotivamente bellas.

Es así, como el movimiento y la sincronización del cuerpo de baile, una escenografía minimalista y pulcra, un juego de luces sutil a la vez que expresivo, y un vestuario sobrio y ligero, se entrelazan de tal forma que hacen de este ballet una exquisita versión actualizada del clásico de Lavrovski.

La Orquesta de la Comunidad Valenciana, bajo la batuta de Garrett Keast, ha instrumentalizado la partitura de Prokófiev, musicalizando cada movimiento sobre las tablas del escenario y enfatizando el mensaje que trascendía en cada escena.

Ernest Pignon-Ernest es el artífice de la puesta en escena caracterizada por un minimalismo con tintes expresionistas y con preminencia del color blanco. Esta la componen unos paneles de formas geométricas que son usados e integrados por bailarinas y bailarines como un elemento más de la escena. Sin estridencias, han coadyuvando a la expresividad de escenas tan emotivas como Julieta asomada al balcón.

Por su parte, Jérôme Kaplan firma el vestuario de Romeo y Julieta, un vestuario que destaca por su sencillez y ligereza y por facilitar al espectador la identificación de ambos bandos, Capuletos y Montescos, desde lo cromático.

Siguiendo la línea marcada por la escenografía y el vestuario, la iluminación de Dominique Drillot, sutil a la par que expresiva, refuerza la narratividad de lo bailado, generando, en escenas tan conmovedoras como la final, una atmósfera de corazón encogido.

Sin perder un ápice de vigencia y actualidad, Romeo y Julieta de Jean-Christophe Maillot lleva casi 30 años sobre los escenarios con más de 260 representaciones. Considerado «EL» ballet del coreógrafo francés, Valencia tiene la oportunidad de disfrutarlo durante los próximos días en el Palau de Les Arts.

Nos vamos sobrecogidas, pero con el corazón lleno. Aplausos infinitos para esta danza, "DANZA" en mayúsculas.