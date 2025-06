La asombrosa capacidad de la izquierda para hacerse trampas al solitario / L-EMV

El próximo parlamento valenciano, sean cuando sean las elecciones, volverá a ser una cámara dividida en dos bloques casi simétricos. Con DANA o sin ella, el PP y el PSOE repetirán como los partidos más votados (falta por ver quién se sitúa en cabeza), pero ni el uno ni el otro podrán gobernar sin el apoyo, en un caso, de la ultraderecha y, en el otro, del nacionalismo teñido de izquierda. Hubo una época lejana en que Compromís soñó con darle el sorpasso al PSPV. Y otra más cercana en el tiempo (de hecho, algunos despistados aún lo creen posible) en que Vox aspiró a hacer lo mismo con el PP rentabilizando la desgracia ajena. Pero cualquier ambición en ese sentido se esfumó. Lo que hay es lo dicho: populares y socialistas peleando por el plato (que pase lo que pase no les va a ser suficiente) y los otros dos, por las tajadas.

Esto es sabido. Pero conviene recordarlo. Ninguna otra fuerza política, fuera de estas cuatro, tiene capacidad de superar la barrera electoral del 5% de los votos en el global de la Comunitat necesarios para tener representación en las Corts. Una barrera que no se va a rebajar por mucho que los municipalistas de Jorge Rodríguez anden con la tabarra. Así que todo depende de cómo se comporten electoralmente los “segundos”, porque si Compromís no obtiene un resultado suficiente para sumar con el PSPV no habrá Botànic III, igual que si Vox no crece lo necesario quienes se quedarán colgados de la brocha serán los votantes a la derecha del espectro.

¿Es que no importa lo que hagan los dos mayoritarios? Relativamente. Dada la situación en que el PP y el PSOE están, el uno tras la nefasta gestión durante las primeras jornadas de la Gran Riada en la que murieron más de doscientas personas y el otro desangrándose por la trama de corrupción montada por sus dos últimos secretarios de Organización, junto con el chófer y la fontanera, se hace difícil pensar que ninguno de ellos aumente los apoyos que anotó en las autonómicas de 2023, en las que el PP ganó pero quedó muy lejos de la mayoría absoluta. Así que ahora no estamos en si populares o socialistas van a progresar, sino preguntándonos cuánto caerán cada uno por culpa de las ausencias de Mazón o los tejemanejes de Ábalos, Santos y cía. Por eso lo de verdad relevante es qué sacan de todo esto quienes les flanquean.

Tengo una mala noticia para los lectores que se sientan progresistas: Vox está demostrando más inteligencia que Compromís. La ultraderecha mantiene a un jefe del Consell debilitado al tiempo que impone su ley de hierro no sólo en el Gobierno autonómico, sino también en los ayuntamientos de mayor peso de la Comunitat. En Alicante sin ir más lejos el PP acaba de forzar la renuncia al acta de uno de sus concejales y el hecho de que la víctima fuera un peligro con mando en plaza no empece la pasmosa muestra de debilidad que Barcala ha trasladado.

Pero tanto los votantes del PP como los de Vox tienen la percepción, real y no ficticia, de que en todo caso disputan un juego de suma cero: da igual a cuál de los dos votes, el final es el mismo. Mientras que la izquierda a la izquierda del PSOE, lejos de establecer sus prioridades, se empeña en enviar a la masa social que podría apoyarle un mensaje donde no hay ninguna señal y todo es ruido. Compromís, ¿contra quién pretende competir? ¿Contra Feijóo, Abascal y Mazón? ¿Contra Sánchez, Yolanda Díaz y Diana Morant? ¿O prefieren dejarse de prolegómenos y entrar al trapo directamente, Iniciativa contra Més, Més contra Iniciativa? El que tenga una respuesta clara, que lo diga. Yo me he perdido. Sólo sé que en Madrid tienen dos escaños que valen su peso en oro, pero que una de sus diputadas se va a ir al grupo mixto (a sentarse con Ábalos, como escribía aquí recientemente Joan Carles Martí) y el otro se va a quedar en Sumar para seguir pasando desapercibido. Que una tendrá que arremeter contra Sánchez con argumentos parecidos a los que utiliza el PP, mientras el otro tendrá que defenderlo como integrante de un grupo parlamentario que está en el Gobierno. Si después de ese espectáculo pretenden decir que continúan siendo una misma fuerza política es que no son capaces de entender la dimensión del ridículo que en el peor momento están haciendo.

Mientras practican el canibalismo, el juez que lleva tres años cargando con la cruz del proceso contra la que fue vicepresidenta del Consell y titular de la conselleria de Igualdad ha resuelto por segunda vez que no hay indicio alguno que sustente la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra ni su equipo por un presunto delito de encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada por el departamento que entonces dirigía la que era su mujer.

Me he hartado de escribir durante todo este tiempo que el pecado que cometió Oltra fue de naturaleza política, no penal. Que no dimitiera como responsable de Igualdad (no como vicepresidenta) en el mismo momento en el que estalló un caso que le afectaba directamente tanto en el plano personal (era su cónyuge el denunciado) como en el institucional (era su conselleria la que tenía la guarda de la menor) empedró el camino de su infierno. Quienes rodean a la exlíder no han parado de decir que todo lo ocurrido fue consecuencia de una cacería de la ultraderecha. Se les olvida admitir que la munición para esas escopetas la proporcionaron ellos con sus errores.

Pero los males en Compromís y, como consecuencia en un segundo Botànic que nunca llegó a medirse en motivación ni capacidad política con el primero, venían de lejos: el pacto de la izquierda estaba muerto antes de que Oltra tuviera que renunciar a su puesto. No hubo, en la segunda legislatura de aquel acuerdo renovado que se nos vendió como el paraíso en la tierra, ninguna rueda de prensa de Mazón capaz de competir con la dureza de las que protagonizaba todas las semanas la portavoz del Consell contra el gobierno del que formaba parte. Eso no sólo llevó al Ejecutivo a una situación insostenible. También agrietó a Compromís, que se acostumbró a no tener más estrategia que la de pluriemplearse a jornada partida: por la mañana drama y por la noche conspiración.

Por eso, si ahora la Audiencia Provincial de Valencia cede por fin en su empecinamiento de sentar a Oltra en el banquillo y admite, después de que tanto la Fiscalía como el juez instructor se lo hayan dicho por dos veces, que jurídicamente no hay caso, se va a dar una llamativa paradoja. En público, no hay nadie en la izquierda que discuta a "la santa", y menos convertida en mártir. Pero en privado, ninguno quiere que vuelva aunque tampoco sepan, si se mueve, de qué forma podrían pararla. A ver cómo resuelven ese damero maldito cuando lo cierto es que a día de hoy ni tienen claro a quién poner en los carteles ni saben qué siglas acabarán rotulando en las vallas.