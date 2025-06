Un canto de resistencia y orgullo antes de caer el telón

Concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián el pasado sábado. / Efe

Me persigue una sensación de fin. Como si casi todo estuviera impregnado del manto viscoso de la despedida. Claro que después de las experiencias apocalípticas de la pandemia y la dana es difícil no ver el mundo con unas lentes rotas.

He estado en uno de los dos conciertos que Bruce Springsteen ha dado en España. Su música tiene la energía de siempre. Pero el que aparece hoy en el escenario es un hombre de 75 años rodeado de músicos de edad similar (quién sabe si esta será la última gira) para dejar su mensaje más político ante un mundo en ruinas. Un grito de defensa de eso tan frágil que llamamos democracia frente al autoritarismo que se impone. Lo dice claro. No esconde por qué se ha convertido en uno de los grandes enemigos de Donald Trump, que lo ha despreciado como él solo sabe hacer. El cantante lo dice claro en mensajes disparados al público desde ese lugar sagrado desde el que ya hay poco que perder. Springsteen ha venido a dejar un canto de resistencia de un país y un mundo en peligro. Posiblemente pisamos el fin del siglo XX, de todo lo que nació del New Deal, Roosevelt y los pactos tras la II Guerra Mundial, todo el sistema de equilibrios construido tras sucumbir al horror. Todo se cae y el viejo y perfeccionista Springsteen canta. “A veces la gente necesita creer en algo tan mal, tan mal, tan mal / Contratarán a un hacedor de lluvia [...] / El hacedor de lluvia dice que blanco es negro y negro es blanco / Dice que la noche es día y el día es noche”. ¿Les suena?

El fin es también el inicio de algo desconocido. Mientras Springsteen canta en España, Nueva York vota un nuevo candidato demócrata, posiblemente el futuro alcalde, y la sorpresa es que un inmigrante de 33 años musulmán y socialista se impone al hombre del establishment, Andrew Cuomo, apoyado por los Clinton y la casta progresista. El vencedor se llama Zohran Mamdani, es hijo de la cineasta Mira Nair y de un profesor de Columbia (¡qué paradoja!). Su apuesta ha sido la autenticidad y ser radicalmente directo. Ha prometido transporte gratis, congelar el precio de alquileres y proteger a los extranjeros frente a Trump, al que llama fascista sin pestañear. Ha atacado a Israel y se declara defensor de la causa palestina. Y ha ido a cazar el voto en los mismos caladeros que Trump, los de la desesperación ante la falta de oportunidades y el desencanto. La duda, como siempre, es qué pasará con tanto idealismo cuando le toque gobernar, como previsiblemente va a pasar.

Zohran Mamdani en un mitin. / Europa Press

Quizá lo nuevo se llama simplemente radicalidad. Para los que hemos creído en el poder constructor de la moderación, lo nuevo llega con una señal de peligro. El diálogo y el abrazo son valores a la baja frente a la confrontación directa y sencilla. Quizá hay que conceder una oportunidad a los nuevos tiempos. Quizá es tiempo de dejar paso y confiar en los que vienen. Nuestro mundo no ha sido tan perfecto. La tierra de sueños y esperanza, la de santos y pecadores en el mismo vagón, la de almas perdidas en busca de consuelo en la misma estación, se desvanece entre corrupción, medias verdades y falta de soluciones. Es el mundo que creó esa OTAN donde no se sabe si lo firmado vale o no y la presidenta de Italia ríe al ser preguntada. Qué más da, porque es como si nadie se creyera una estructura que nació contra el enemigo (Rusia) que hoy es amigo del ‘daddy’ de la cosa (EE UU).

Asoman tiempos radicales. Tiempos de romper con descaro los consensos de la Transición, como se ha visto con el valenciano en Alicante. Y es como si el olfato de Pedro Sánchez, siempre un paso por delante, ya lo hubiera captado. Sale de la última cumbre internacional como el vector de la oposición a Trump. No se sabe si va a cumplir en la OTAN lo que dice (el aumento del gasto en defensa del 2,1 %) o lo que ha firmado (el 5 %), pero es lo de menos en estos tiempos donde la verdad es gaseosa. Lo que cuenta es que sale con la marca del que se planta ante el ogro poderoso. “Pedro Sánchez, no te rindas, te queremos”, le dice una presunta comunicadora indonesia al final. Y ahí está casi todo.

Vienen tiempos modernos y Springsteen se aferra con fuerza a su guitarra en un canto de resistencia final antes de que caiga el telón. Puede que lo nuevo no sea tan malo, pero si nos vamos, será dejando una estela de esperanza, orgullo y, sobre todo, belleza. Si nos vamos, no será presentando una carta de rendición