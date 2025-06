Contra les esmenes que esborren drets LGTBI+ i trans

Rocío Enríquez Copo, Intersindical LGTBI+

Les esmenes presentades recentment en les Corts Valencianes per PP i Vox constitueixen un pas arrere i un greu retrocés en la defensa dels drets LGTBI+, especialment de les persones trans. Aquestes propostes no sols posen en risc la ja fràgil protecció legal que existeix, sinó que representen un intent d'esborrar del mapa els avanços en igualtat que s'han conquistat després d'anys de lluita. En aquest context, Intersindical LGTBI+, alça la veu i se suma a la campanya “Xiulem fort contra les esmenes que esborren drets trans”, perquè no podem ni romandrem en silenci davant els atacs de la dreta.

Les esmenes afecten de manera directa a l'àmbit educatiu. Des de les aules es construeixen les bases per a una societat inclusiva i respectuosa amb la diversitat. No obstant això, aquestes propostes neguen la possibilitat d'abordar la realitat LGTBI+ a les escoles, fomentant la invisibilitat i l'estigma. Això no sols perjudica als qui formem part del col·lectiu, sinó que també limita l'aprenentatge i la convivència respectuosa de tota la comunitat educativa. El rebuig a la inclusió de temes de diversitat sexual i de gènere en el currículum fomenta l'assetjament escolar i la discriminació, i obliga molts joves a amagar la seua identitat i a entrar en un armari emocional que afecta greument el seu benestar.

L'àmbit laboral tampoc queda exempt dels efectes nocius d'aquestes esmenes. L'exclusió, l'assetjament i la discriminació laboral cap a les persones LGTBI+, particularment cap a les dones trans, continuen sent una realitat freqüent. Aquestes propostes legislatives podrien legitimar encara més pràctiques discriminatòries, dificultant l'accés, la permanència i la promoció en el treball. Com a conseqüència, moltes persones es veuen obligades a amagar en un “armari laboral” la seua identitat per a evitar represàlies o situacions de rebuig, la qual cosa limita els seus drets i el seu desenvolupament professional.

Aquestes esmenes, a més, danyen i afecten les famílies LGTBI+. La diversitat familiar és una realitat inqüestionable i el seu reconeixement és fonamental per a garantir els drets de totes les persones. Qüestionar la identitat de les persones trans o negar l'existència de famílies diverses genera un entorn d'exclusió i rebuig que afecta la salut emocional i el benestar dels seus integrants. Els menors que formen part d'aquestes famílies poden veure's especialment afectats, patint rebuig i discriminació, la qual cosa pot derivar en problemes socials i de salut mental.

Des d'Intersindical Valenciana, reivindiquem un model de societat inclusiu i respectuós, on la diversitat siga valorada i protegida en tots els àmbits: educatiu, laboral i familiar. La lluita contra la LGTBIfòbia és una tasca col·lectiva i urgent. No permetrem que retrocedim en drets que afecten la dignitat i la llibertat de milers de persones.

Per això, enguany, en el Dia de l'Orgull, convidem a totes les persones a unir-se al nostre crit col·lectiu amb un símbol clar i contundent: el xiulet. Perquè xiular és demanar auxili, cridar l'atenció i protestar, però també és fer visible l'invisible, denunciar la injustícia i reclamar el respecte que mereixem. Xiulem per a exigir la fi de les esmenes que intenten esborrar els drets trans i per a reafirmar que continuarem lluitant, sense por ni silenci, per una societat justa i diversa.