Con plan o sin él

Algunos escritores son los reyes de la planificación, y otros los príncipes del gusto por improvisar. Algunos no son capaces de juntar dos palabras, si antes no han tomado varias páginas de notas sobre qué dos palabras deben figurar juntas; mientras que otros no pueden iniciar una frase, sin sentir que dicho inicio constituye un hallazgo caído del cielo.

Vladimir Nabokov alardeaba de la minuciosidad de sus proyectos, del detallismo de sus escritos preparatorios, hasta el extremo de afirmar que sus personajes eran esclavos al servicio de su voluntad, marionetas a las que no les estaba permitido marcharse de las manos de su propietario. Para el autor de Habla, memoria (tal vez la obra maestra que prefiero entre tantas de sus obras maestras), la literatura es una variedad verbal de la trigonometría.

En el otro extremo, el de la improvisación, el de escribir a salto de mata, podríamos situar, en el ámbito de nuestra tradición moderna, a Ortega y Gasset. En cada página de Ortega, el lector descubre no que el autor tiene cosas que decir sobre cada asunto de la realidad, sino que cada asunto de la realidad le inspira cosas que decir. En cualquier libro de Ortega, hay seis, ocho, diez temas que le salen al paso y sobre los que dice que habrá que dejar para otro momento más adecuado. Las ideas, las ocurrencias, los juicios se le caen de las manos, y no sabe muy bien qué hacer con tanto material. Sabe que sus iluminaciones repentinas merecen una ampliación, una meditación, una profundización, pero lo cierto es que tiene que regresar -después de haberse desviado treinta o cuarenta páginas de la materia prometida en el título- al centro de su libro en marcha. Además, don José tiene que dar una conferencia esa misma tarde en el Teatro de la Comedia, y salir de viaje por las tierras de Castilla para noventayochizar en compañía de sus amigotes, y cenar en casa de alguna marquesa con ínfulas meditativas.

El talento portentoso de Ortega pertenece al temperamento de los pesados: esa gente a la que le encargas un prólogo y te escribe un libro. Como le sucedió con su célebre La caza: el conde de Yebes le solicita un prólogo para su tratado de montería, y Ortega se larga su propio tratado de cazador ocasional, un texto que terminará siendo un clásico independiente de su bibliografía.

La verdad es que a mí, como lector, me importa muy poco el método, porque me atengo a los resultados del discurso. El sistema funcionarial de la escritura no es mejor que el de apariencia nómada. Con un plan detallado, o con el detallado procedimiento de no tener ningún plan, cualquier viaje es el adecuado, si se llega a la alta literatura.