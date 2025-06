El poder en propiedad

José María Aznar. / Efe

El descaro con el que las fuerzas vivas de la derecha intentan deslegitimar al Gobierno y a las instituciones democráticas empieza a ser insoportable. Hace mucho que se creen los dueños del poder; cierto es que lo fueron durante un largo tiempo, pero aquella oscura época pasó. Quizá sea esta la razón por la que piensan que el pueblo español les debe la democracia, como si el acto de generosidad que facilitó la Transición política hubiese sido cosa de ellos y no al revés. Y la cruda verdad es que vamos camino de cumplir medio siglo de vida en libertad y todavía hoy pervive un franquismo latente impregnando parte de los poderes del Estado que corta el aire.

Desde que el PP perdiera las elecciones en el año 2004, cada vez que el PSOE ha llegado al gobierno lo vienen entendiendo como quien ocupa algo que no le pertenece. Una concepción patrimonialista del poder agravada tras la moción de censura de 2018. El último punto y aparte de este relato lo dio Aznar hace unos días al cuestionar el resultado electoral de julio de 2023; tesis a la que sutilmente se sumó después Feijóo. Es comprensible la desazón que le pueda causar al Partido Popular el hecho de no ser capaz de sumar una mayoría parlamentaria para gobernar. Ahora bien, de ahí a plantear dudas sobre la limpieza del proceso electoral en una democracia como la nuestra es inaceptable porque con ello no se desacredita al Gobierno sino al sistema en su conjunto, poniendo en riesgo la confianza que la sociedad debe tener en él.

Explicaba Giovanni Sartori que el origen de un gobierno en democracia es la legitimidad, entendida esta como el beneplácito que le concede la ciudadanía: “Afirmar que el poder es del pueblo establece una concepción de las fuentes y de la legitimidad del poder. En ese sentido, democracia quiere decir que el poder es legítimo solo si es investido desde abajo, sólo si es emanación de la voluntad popular, es decir, concretamente, en la medida en que sea libremente consentido”. No existe en nuestro país justificación alguna para señalar falta de consentimiento sobre un gobierno. Otra cosa es que hay quien piensa que el poder le pertenece.