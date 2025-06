Santos Cerdán bloquea la vuelta de Jesús Ros

Jesús Ros, excalde de Torrent. / L-EMV

Entre las muchas derivadas del caso Cerdán/Ábalos/Koldo también hay una sobrevenida: la incertidumbre que planea sobre la moción de censura en Torrent para devolver la alcaldía al incombustible Jesús Ros. Todo estaba preparado para que antes de las fiestas patronales de la segunda quincena de julio, en honor a los Sants de la Pedra, el relevo estuviera consumado. Hacía semanas que se estaba gestando, desde que el concejal elegido en la lista de Vox, Guillermo Alonso del Real, formalizará a principios de mayo su paso al grupo de no adscritos y dejará en minoría el gobierno de Amparo Folgado (PP). Aunque era complicado tejer una nueva mayoría de 13 votos, (10 del PSOE, 2 Compromís y el ex de Vox), se había conseguido, pese a que la mayor dificultad estaba en los dos concejales de la lista Compromís-EU-Podem, uno de Més y otra de EU, que no se hablan, aunque el pegamento del poder es mágico, así que, con una dedicación exclusiva o parcial y uno o dos asesores, pelillos a la mar. Tampoco era problema la justificación ideológica de una alianza progresista-valencianista con un cargo elegido en una candidatura de extrema derecha, pues el reconocido carácter transversal de Ros y la bonhomía de Alonso de Real les hacía poner el nombre de Torrent por encima de discrepancias coyunturales. Los alcaldes gestionan, no legislan, como avanzaba el relato previsto.

Todo estaba dispuesto, incluso se había conseguido aplazar el congreso local del PSOE que apuntaba algunas turbulencias internas del desagrado de Ros, pero solo quedaba la autorización de Ferraz, del secretario de organización federal en concreto, ahora vacante tras el demoledor informe de la UCO sobre las corruptelas y la afición al cabaret de Santos Cerdán. Torrent como ciudad de más de 50.000 habitantes (tiene 89.401) necesita la autorización de la Ejecutiva Federal para la moción de censura, así que deberá esperar al Comité Federal del PSOE del próximo sábado para ver si la secretaria de organización sigue interina o Sánchez acierta por fin con un perfil calificado.

Así que, por obra y desgracia de Santos Cerdán, Jesús Ros se ha quedado sin la vara de mando en estas fiestas, veremos quien la lleva el verano que viene.