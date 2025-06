Con su blanca palidez

El verano de Mazón. / Levante-EMV

Lo veo a usted crecido los últimos días. Es como si la corrupción en las filas socialistas se hubieran convertido en abono para su cada día más menguante musculatura pública. Se había convertido en el hombre invisible. Han pasado ocho meses desde aquel 29 de octubre en que las aguas y el barro se llevaron por delante a 228 personas y dejaron a su paso una de las destrucciones más feroces que se recuerdan en toda nuestra historia. Y mientras eso sucedía, mientras las víctimas de la barrancada se perdían en apenas unas horas, usted andaba desaparecido. Y ahí sigue.

Su vida, la de usted, se resume en unas pocas horas. Las que van, en ese día de octubre, desde el mediodía hasta las últimas horas de la tarde. Ya ve qué cosa más triste: su biografía será la de un tipo que se mete en un restaurante a la hora de la comida, desaparece como por arte de birlibirloque y vuelve a dar señales de vida a las veinte y veintiocho minutos de esa jornada cruelmente inolvidable. Sólo esas horas, en que anduvo como el Griffin de El Hombre Invisible en la novela de H. G. Wells, se convertirán en el único material interesante para quien decida un día escribir la biografía de un presidente de la Generalitat llamado Carlos Mazón. La presidencia más corta de la historia: no llega a las seis horas su protagonismo como presidente. Lo demás, lo que haya hecho o dejado de hacer el resto de la legislatura hasta que se vaya a casa, lo echen de su partido o lo echemos nosotros en las manifestaciones para recordarle la tragedia y exigir su dimisión, será pasto del olvido.

Ahora sigue escondido, pero desde sus zulos clandestinos asoma la cabeza de vez en cuando. Y lo que dice es ya para el Guinness del cinismo. Que dimita Pedro Sánchez, que convoque elecciones, que no se puede admitir tanta corrupción en las filas de un partido o un gobierno. Es como si le hubiera dado algo que le obstruye la razón, o como si delirara en una lisérgica ensoñación de anís del Mono. O lo que es más seguro: que tiene usted un morro que se lo pisa.

Procol Harum. / Levante-EMV

Lleva ocho meses sin dar la cara. Ocho meses despreciando la memoria de las víctimas de la Dana y la soledad, la rabia y la tristeza de quienes sobrevivieron al desastre. Ocho meses sin que haya salido de su boca la palabra perdón y aún menos que nos haya dicho dónde andaba usted mientras la riada era un grito de miedo en las calles y las casas que de un zarpazo eran arrastradas por la torrentera. ¡Y se atreve usted a exigir que se convoquen elecciones o que dimita el presidente del Gobierno! Ya ve usted lo que le digo, bien alto y bien claro, señor presidente: yo puedo exigirle eso a Pedro Sánchez. Y como yo un montón de gente en este país a la que le repugna la corrupción venga de donde venga y que sufrirá otra vez el horror de esa mezcla fascista que formarán el PP y Vox si las circunstancias les son electoralmente favorables. De hecho ya sufrimos esa mezcla con el gobierno de la Generalitat, el que usted ha dejado en manos de la extrema derecha sin escrúpulos de ninguna clase.

Pero usted no. Usted no tiene derecho a exigir nada, ni a Pedro Sánchez ni a nadie, al menos hasta que deje de mentir y tenga la valentía de decirnos qué hizo de verdad aquella tarde. Hace unos días dieron desde su gobierno una respuesta oficial a esa pregunta: todo el tiempo, desde la comida, estuvo en su despacho del Palau trabajando y desde ahí se fue al Cecopi para llegar allí a las ocho y veintiocho de la tarde. Ocho meses para decir esa estupidez. Si estaba en su despacho, que lo digan sus escoltas, su chófer, las cámaras de seguridad cuyas imágenes borraron para ocultar precisamente si entró o no en el Palau de la Generalitat. Si estaba en su despacho, por qué no respondió a las llamadas que recibió desde el Cecopi en varias ocasiones. Si estaba en su despacho, por qué no se fue inmediatamente después de la comida -o antes- a dirigir el Centro de Emergencias porque a esas horas todo andaba ya patas arriba por culpa de la Dana. Y finalmente, ante tantas versiones y mentiras, esta es la pregunta del millón que tanta gente nos hacemos: estuviera usted donde estuviera, en qué condiciones se encontraba desde la comida hasta que apareció en el Cecopi seis horas después. ¿Por qué no dice la verdad de una puñetera vez y deja de marear como si las muertes de 228 personas les importaran a usted y los suyos una mierda?

A pesar de los calores extremos, esta tarde de domingo saldremos de nuevo a la calle para exigirle que se vaya a casa, que muestre una miaja de dignidad y de decencia, que dé la cara y deje de huir como huyen cobardemente quienes tienen a la justicia pisándole los talones. Ocho meses escondido, sin que le dé el sol, es mucho tiempo, ¿no le parece? Dicen que le gusta a usted presumir de morenez esbelta por las playas del verano. Pero de momento, lo veo como en aquella canción de Procol Harum que aquí hicieron famosa los Pop-Tops: “Con su blancaaaa palideeeezzz… “. Igual la tuvo usted en su repertorio cuando era cantante melódico. Nos vemos esta tarde, ¿vale? Con usted no, claro que no. Con la gente digo, con la gente.