La OTAN, según y cómo

'Sirat' es uno de los bombazos (y sé lo que me digo) del año.

Sirat. Aún se puede ver «Sirat» en los cines, uno de los bombazos (y sé lo que me digo) del año. Película distinta, es una especie de ‘road movie’ realizada por las montañas del norte de África, donde un padre y su hijo buscan a la hija mayor, a la que que creen captada por la cultura ‘rave’ – fiestas clandestinas de música electrónica en los parajes más insospechados, a los que acuden para liberarse de sus penas, ahogar sus problemas y separarse aún más del sistema. Película alucinante y alucinógena, con un montaje, una música y una fotografía hipnotizante, su argumento te coge de manera suave desde el inicio y te conduce de manera brutal y decarnada hasta el final por donde decide su director, el gallego Oliver Laxe, una especie de Jesucristo redivivo con discurso (y con ganas de oírse también). Premio del Jurado en Cannes, «Sirat» no es apta para todo el mundo: abstenerse PAS y todos aquellos que dicen «yo al cine no voy a sufrir». También, por los volantazos del guion, prohibida para arrítmicos, hipertensos y urbanitas bienpensantes: lo cumplo todo, pero Laxe me llevó al huerto.

Una de bailarines. Se acaba de estrenar «Estrella» en Prime Video, de los creadores de «La maravillosa Sra. Maisel», esa joya que nos encandiló a muchos por su feminismo rabioso y nada victimista y por la fantástica interpretación de las dos protagonistas en la Nueva York de la década de los cincuenta. Esta nueva serie tiene un argumento original: dos compañías de ballet (una de París y otra de Nueva York) que van de mal en peor deciden intercambiarse sus primeras figuras, a ver si así llaman la atención del público y remontan el vuelo. Con una estupenda factura y un sentido del humor fino y ‘cool’, uno que yo me sé ya ha visto dos capítulos y va a seguir con ella. Mejor verla con ‘tutú’ puesto: te metes mucho más en le trama, dónde va a parar.

La Cumbre. Jope, vaya nervios que hemos pasado. Quién nos iba a decir que íbamos a estar como flanes y pendientes de lo que pasara en una cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte (es que no se me ocurre nada que me pueda bajar más el ánimo, y lo que no es el ánimo: es ver al pelota de Rutte y se me baja toda la líbido que me queda hasta mi prejubilación). Pero qué más dará si ponemos un incremento de x o un incremento de y, si al final todos firman que la parte contratante de la primera parte no es igual a la parte contratante de la primera parte, pero como si lo fuera y según y cómo. Lo que importa es la actitud, y la languidez solitaria mostrada por nuestro presidente ante el resto de taimados primeros ministros en La Haya tuvo su foto. Que se note que Cervantes creó el Quijote por algo. Aunque más allá de ese animal de bellota que es Trump, muchos amigos en Europa no parece que hayamos hecho a futuro, esa es la verdad.

Felipe desencadenado. Muchos y muchas abjuran de él, pero Felipe González sigue diciendo cosas cuando habla (hay mucha gente que habla, pero que no dice nunca ninguna cosa. Ni siquiera media). De naturaleza dialéctica y verborreica, cuando se suelta da titulares para varios días. Ante un Alsina que siempre sabe mantener la calma y preguntar pausado, el expresidente que más años estuvo en el cargo fue más que claro con el gobierno actual y la situación de su partido. Irónico como buen sevillano, me quedo con su réplica a la frase de Sánchez ante su comité federal, para ir poniéndose la venda ante la negociación con Junts («hay que hacer de la necesidad virtud»). «Y ¿dónde está la virtud?» se preguntó ayer Felipe en antena.

«La familia de la tele». Con gran dolor, ya eliminada de la parrilla de TVE. Para que la alegría sea completa ya solo queda que Belén Esteban se meta a «Supervivientes» y le pique una tarántula venenosa mientras dice por enésima vez mirando muy seria a un cocotero «mira lo que te digo». Y que María Patiño, deprimida por no tener éxito (con lo que ella vale), emigre a Australia y por tanto se ponga boca debajo de repente y con su vena del cuello deshinchada, como penitencia.