Centenari de la Joventut Obrera Cristiana (JOC)

Josep Antoni Comes va ser responsable de la JOC a partir de 1958. / Levante-EMV

Dissabte 28 de juny s’ha celebrat a l’abadia de Montserrat una trobada de 500 militants de la JOC per a commemorar el centenari de l’organització. Supose que l’acrònim serà una incògnita per a no poques persones. Potser convinga fer-ne un succint recorregut sobre el que va suposar la Joventut Obrera Cristiana (JOC) per a les nostres terres.

Situem-nos en els inicis del segle XX: xiquets i jóvens entraven massivament en el circuit del treball, en el món dels adults, sense cap transició i abocats a una brutal explotació. Això era un fet en totes les àrees industrials d’Europa. A Bèlgica xiquets i jóvens treballadors comencen a reunir-se els diumenges sota la direcció de burgesos i nobles; participen en activitats religioses i són instruïts des de la perspectiva d’atenuar el passatge, forçat i precoç, de la infància a la vida professional des d’una òptica moral i religiosa. La religió paternalista és considerada com un instrument de les classes dirigents i, una part del clergat és desfavorable a l’acció obrera. Cristianisme i socialisme semblen nocions irreconciliables i, tots dos corrents rivalitzen a atraure els treballadors cap als seus partits i sindicats.

En este context Joseph Cardijn, coadjutor de Laeken fins a 1918, pren la direcció de les obres socials en la zona de Brussel·les. En 1915 havia alçat un sindicat d’aprenents, del què naixerà l’associació Joventut Sindicalista en 1919, afiliada a la federació de sindicats cristians de Brussel·les. L’aportació principal de Cardijn es comprén millor després de la dana: sols els jóvens treballadors salven als jóvens treballadors. Impregnat de la formació sociològica de Cardijn, el moviment utilitza l’enquesta per a captar els problemes socials i, complementàriament, la revisió de vida obrera: vore, és a dir, prendre consciència de les injustícies; jutjar, analitzant i confrontant les injustícies i, finalment, actuar, per tal de dur a terme accions col·lectives contra les injustícies. El periòdic del moviment adopta, en 1924, el títol de Jeunesse Ouvrière Chrétienne, alhora que Cardijn, organitza reunions amb els preveres responsables d’obres socials on el seu projecte és acceptat, de manera que, oficialment naix la Joventut Obrera Cristiana.

Pel que fa a Espanya, abans de la Guerra Civil hi havia focus dispersos en diverses diòcesis, com ara Barcelona o Valladolid i, fins i tot València, però segons expressió de Juan José Tamayo, no arribaren a posseir les intuïcions missioneres posteriors. Després de la contesa és clausurat el moviment a tota Espanya excepte a Valladolid i altres punts dispersos. No serà fins a 1946, ja en el context internacional de la derrota del feixisme i una incipient guerra freda, que es restauren o es creen de nou, nuclis de joventut obrera organitzada, concretament la Joventut Obrera d’Acció Catòlica (JOAC). Certament, en esta etapa, presenta un biaix més assistencial que no de reivindicacions obreres. El nom tradicional es va perdre perquè l’organització internacional es movia en contextos democràtics amb sindicats lliures. En 1954 arriba a la responsabilitat nacional de l’organització Mauro Rubio Repullés, sacerdot de vocació tardana i que havia estudiat amb profusió els mètodes apostòlics rurals i obrers, en contacte amb dirigents d’estos moviments especialitzats a Bèlgica, França i suburbis de Londres, amb la qual cosa l’organització pren un nou impuls.

Mentrestant, dos seminaristes valencians que s’hi formaven a Comillas, havien començat a beure del brollador jocista. En efecte, el juliol de 1949 el prevere Joseph Cardijn va visitar aquell seminari per impartir quatre conferències. El sacerdot belga va impactar profundament en els seminaristes Josep Vila i Josep Antoni Comes. Vila és nomenat consiliari de la JOAC valenciana el 1954 i l’organització comença el seu enlairament, tant en les vessants masculina com femenina. El reconeixement públic de Pius XII a Cardijn i la JOC, així com la pressió de la militància, conduïren a la restauració del nom tradicional: JOC.

Els primers nuclis valencians s’ubiquen en les comarques centrals i Poblats Marítims de València al voltant de la construcció naval. Quan la JOC valenciana va començar a estructurar-se estava formada per tres federacions, dos d’elles en zones netament industrials: les comarques centrals i València i la seua àrea metropolitana, i l’altra, la Safor. Els nuclis eren Alcoi, València i Gandia. Pel que fa al número de militants, Josep Sanchis Micó, antic dirigent nacional i alcalde socialista de Benetússer durant les primeres legislatures democràtiques, sosté que eren més de mil els pertanyents al moviment. Es queda curt: la xifra total s’apropava més als dos mil. Més enllà dels números: adolescents treballadores començaren a perdre la por per fer valdre els seus drets laborals i a tindre consciència de la seua vàlua com a persones, no com a objectes: productores i/o sexuals. Puc assegurar que, a aquelles antigues militants, encara se’ls enlluernen els ulls quan evoquen aquelles accions, certament intrèpides en aquell context.

L’organització només conegué entrebancs del règim. És comprensible. De fet, la primera gran vaga de protesta contra la situació laboral en la postguerra valenciana no va ser duta a terme per cap organització política clandestina o sindical. Va ser la protagonitzada, el 24 d’abril de 1958, per Dionisio Vacas, militant de la JOC, qui va aconseguir que pararen els 2.800 treballadors de Papelera Española. El Partit Comunista tenia convocada una vaga per a onze dies després, però Vacas, qui en aquells moments tenia 24 anys, amb el coneixement de l’arquebisbe, va avançar-se. Com ell mateixa em comentava, la fàbrica estava automatitzada, de manera que, a les nou del matí va polsar dos botons i la fàbrica, senzillament, va parar: era la primera gran vaga en el franquisme a València.

En 1958 la responsabilitat de l’organització recaurà en Josep Antoni Comes, qui n’estarà al càrrec fins a novembre de 1966; l’època àlgida del moviment. Els mètodes formatius de la JOC passaran, no sols als altres moviments de joventut d’Acció Catòlica, sinó a esta mateixa formació: milers i milers de persones en les diòcesis valencianes. Per això, més enllà dels ensopecs amb el sistema franquista hi ha la formació de quadres que, més tard, contribuirien a enfortir el sistema democràtic. No sols en la política -l’exalcalde socialista de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrias n’és un altre exemple-, sinó també en el sindicalisme: USO, inicialment, però també CC OO i UGT, i els moviments ciutadans. Vist el panorama, la trobada de la JOC a Montserrat, resulta una excel·lent promesa.