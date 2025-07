El contrapunto

Donald Trump en la Cumbre de la OTAN. / Efe

Siempre hay una cumbre internacional para un momento importante de la historia, como lo es el que vivimos actualmente y como ha sido la reunión de la OTAN celebrada en La Haya. Este año bajo el paraguas de la polémica porque la amenaza rusa es más amenaza, la posibilidad de una guerra es más real y un personaje llamado Donald Trump marca la agenda. Los socios se comprometieron a aumentar hasta el 5 % de su PIB en gasto para defensa en los próximos diez años. España sacó los dientes y puso las políticas sociales como límite a esta medida, poniendo Trump el grito en el cielo porque la exigencia partía de él.

Todo esto tiene su contrapunto cuando miras atrás y recuerdas que fue en La Haya donde se celebró el Congreso de Europa de 1948: la gran reunión que sentó las bases de la futura Unión Europea. Lo presidía Winston Churchill y allí se habló de la paz, de la unión de los pueblos, de la libertad, de los derechos humamos; en fin, de los principios que dibujaron el orden internacional erigido tras la II Guerra Mundial. Por entonces, España pintaba en blanco y negro y la paradoja es que hoy ha intentado poner una nota de color, por decirlo de alguna forma, al anteponer el estado del bienestar al gasto para defensa, desafiando esa visión realista de las relaciones internacionales que gana enteros.

El sábado se celebró la polémica marcha LGTBI en Budapest que es como decir en una isla dentro de la Hungría de Orbán. El intento de prohibición de la misma señala un punto de inflexión respecto a cómo debe actuar la Unión Europea en aquellos países en los que se vulneren derechos fundamentales. La evolución política del primer ministro húngaro desde el centro derecha hasta el extremo en el que se encuentra actualmente convierte a este país en un contrapunto al marco europeo de derechos y libertades. El disparate es que, si la Hungría de Viktor Orbán solicitara hoy la entrada en la Unión Europea no reuniría los estándares de democracia que se le exigen a cualquier país para su ingreso. Lo del sábado no es una cuestión menor y si no se reacciona las marchas serán de indignación.