Los sentidos de la corrrupción

Santos Cerdán, al llegar ayer al Tribunal Supremo. / Efe

No hace falta ser Hamlet para decir que, en nuestro país, todavía no se ha ido el olor a podrido que ocasiona la corrupción. No hace falta repetir las corrupciones en caliente que no hace mucho aparecían como el pan de cada día y que hacían corta la imaginación de lo que estaba ocurriendo, de ese país de Jauja, de esa torre de la arrogancia, que se había construido desde la más absoluta impunidad. Tampoco es necesario repetir que, tal y como se percibe la situación, esto parece un pozo sin fondo, y no sólo porque quedan muchos casos por finalizar su lento transcurrir por los juzgados (Gürtel, Brugal, Kitchen, etc.).

De igual modo, habría que volver a señalar que a buena parte de la ciudadanía le costó tomarse en serio este tema, porque no podemos olvidar que todavía está en la memoria la época en que algunos imputados ganaban por mayoría absoluta en las elecciones. Una ciudadanía que, e veces, miraba para otra parte mientras hubiera Fórmula 1. Tampoco hace falta subrayar (¿o sí?) que ámbitos relacionados con el Partido Popular se llevan la palma en todo esto, aunque no falten palmeros de otros partidos.

Los últimos detectados, relacionados con el PSOE, no los nombro porque ya están los medios dando cuenta de presuntas mordidas, que, como el rayo de Miguel Henández, nunca cesan. Tanto en unos casos como en otros, habría que utilizar la palabra algunos-os cada vez menos utilizado. Pues habría que delimitar su alcance, pues no se trata, como ha puntualizado Manuel Cruz, de la corrupción de manera genérica, sino de corruptos concretos.

Dicho esto, quiero centrarme en otro sentido de corrupción que olvidamos, y que no tiene relación con el ámbito jurídico como el otro. La propia definición de la RAE lo deja claro: “Deterioro de valores, usos o costumbres”. Así, pues, más allá de lo que se suele entender por corrupción, esto es, que determinados cargos públicos, incluso conyugues de infantas, utilicen el dinero público para provecho propio, no debiéramos olvidar ese otro significado. Corrupción significa también que las cosas pierdan su sentido. Por ejemplo, los conceptos de “política” o “partido político” no tienen la culpa de que haya quienes tergiversan, perviertan o corrompan su significado. Cualquier organismo o institución se puede corromper si pierde el significado que le da legitimidad. La desinformación, por ejemplo, pervierte el sentido legítimo del periodismo. El considerar a los contrincantes como enemigos es un modo de corromper el sentido de la política. Que un/a portavoz sólo diga improperios e insultos -lo que Michael Foessel ha designado como “cóleras vanas”- el “no a todo”, las mentiras sobre inmigración, o romper los consensos y costumbres democráticas (más importantes de lo que parece) son modos de pervertir el debate público. El tacticismo por encima de todo, y el escaso uso de la razón (Kant), es otro modo de corrupción, en este caso de lo que representa el Parlamento.

Y en la realidad, hoy, predomina, por goleada, la “voluntad de ganar elecciones” frente a la “voluntad de ganar democracia”. Esto es tirar piedras sobre el propio tejado. Trump es el aviso a navegantes en Europa.. Tanto tirar piedras, que el tejado democrático empieza a tener muchas grietas. Hagamos caso, pues, a los daños colaterales no menos transcendentales: el de dilapidar el sentido de las instituciones. La confianza. Y con dicha pérdida, perdemos todos. La democracia, sin ir más lejos.