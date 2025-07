Mecenatge valencià en bolquers

Inauguración de la última exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja de València. / Miguel Angel Montesinos

Passejant pels carrers de Florència, bressol de Dante, Boccaccio, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, etc., i també la ciutat dels Mèdici (llinatge històricament reconegut per promoure el mecenatge), se’m fa inevitable la pregunta: si el mecenatge és la clau de molts projectes culturals, per què el sector privat està absent en tants esdeveniments a casa nostra? Per què són tan escasses les aportacions o esponsoritzacions que fan les empreses? Si els incentius fiscals no incentiven, per què no s’estudien i apliquen fórmules diferents a les actuals per tal d’estimular el mecenatge? Les preguntes són simples i les respostes complexes; però necessàries, si busquem solucions.

Diran que la cultura en el sentit més ampli (música, pintura, arquitectura, teatre, etc.) ha de desenvolupar-se pel seu propi esforç, i que en el món actual eixa funció li correspon a l'Estat. I jo podria estar-ne d’acord si els governs dedicaren a la cultura un pressupost adient i no un percentatge ridícul del PIB. Tan ridícul que, qualsevol actuació no prevista, deixa el pressupost més net i escurat que els ossos de la calavera que presidia l’aula de Ciències Naturals quan servidor estudiava Batxillerat. I és que el dret a la cultura està menysvalorat. I no ho dic jo, ja ho deia el Fòrum Universal de les Cultures celebrat a Barcelona en 2004: la cultura és la “dimensió més oblidada en el camp dels drets humans”.

Fa anys, quan les caixes d’estalvi a casa nostra encara no havien sigut ‘colonitzades’ pels polítics del PP gràcies a José Luis Olivas que, sent conseller d’Economia, modificà la llei de caixes a fi de facilitar l’assalt dels polítics a aquestes entitats, la CAM i Bancaixa encara desplegaven certes activitats de mecenatge cultural. Hui, destrossat el sistema financer valencià, la banca d’ací en allò que fa referència al mecenatge o patrocini econòmic, ni tan sols com als bous es limita a complir. Per cert, ara voldria posar un exemple de mecenes o filantrop valencià actual, però no en recorde cap. Per què serà?