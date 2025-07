Pacifisme per acabar amb la guerra a Europa

Imatge de la guerra en Ucraïna. / Europa Press

Es critica als pacifistes per no tenir solucions per a la guerra. Però no és cert. La primera proposta pacifista en un enfrontament bèl·lic és aturar les hostilitats, un alto el foc. Parar la violència per passar del tauler militar al tauler de la negociació política.

Una altra proposta pacifista té a veure què en un escenari de guerra no hi ha sols militars, hi ha població civil que necessita ajuda, ser escoltada i que els seus drets siguen respectats. El pacifisme proposa ajut humanitari, fer possible l’accés lliure dels mitjans de comunicació i d’entitats de drets humans per vigilar que no es vulnere el dret internacional humanitari. Cal donar suport als civils, perquè les poblacions en escenaris de guerra són actors clau per la resolució política i social del conflicte. A través d’estratègies de resistència i lluita no violenta poden fer front l’invasor i mantenir o preparar-se per confrontar políticament la nova realitat d’ocupació i política al territori en el que viuen.

El pacifisme identifica la inviabilitat de les solucions bel·licistes als problemes polítics i proposa, sobretot, fer el possible per evitar la guerra. La prevenció és, doncs, el camp de batalla en el que cal destinar la major part dels esforços. Si no es vol la guerra amb altres països hem de generar relacions de cooperació, confiança i amistat que l’eviten. S’han de generar vincles humans, socials, polítics, econòmics i de bon veïnatge per allunyar la guerra. Calen menys recursos per als ministeris de defensa (o atac) i més pel ministeri d’afers exteriors i cooperació.

La construcció de la UE ha generat un marc en el que s’ha eliminat la possibilitat de fer ús de la guerra a l’interior del seu territori. El Pla de rearmament de 800 mil milions té d’alguna manera l’objectiu contrari, augmentar la militarització d’una part d’Europa per enfrontar-se a l’altra. La carrera armamentista pot convertir Ucraïna en un camp de batalla etern.

El projecte europeu de la defensa es sobretot mercantil. Es basa en injectar diners a una industria militar que veu com, des de l’inici de la guerra a Ucraïna, la cotització de les accions de les seues principals empreses es multiplica per 7 en el cas de l’alemanya Rheinmetall, per 4 en el de l’italiana Leonardo, o per 2 en el de l’espanyola Indra.

L’excusa de la dissuasió no és tampoc creïble, el pressupost militar rus en 2024 era de 140 mil milions de dòlars, el del conjunt dels 27 membres de la UE fou de 380 mil. El triple de pressupost militar a Europa no ha evitat que Rússia envaeixi Ucraïna. Sembla evident que la solució als conflictes amb Rússia no està en incidir en augmentar una suposada dissuasió militar. En algun moment, la solució a la guerra a Ucraïna serà política, no militar. Pel bé de la convivència futura de la població d’Ucraïna, Rússia i de tota Europa, millor que això passe abans que després, la ferida serà menys profunda.

En definitiva, el pacifisme té propostes clares respecte a la guerra a Ucraïna: alto el foc immediat, negociació de la pau i pensar en evitar que les armes tornen a parlar en el continent. El que implica que es cree una nova relació de cooperació amb Rússia. Cal recuperar la proposta de Seguretat compartida de la Comissió Olof Palme dels anys 80, cal recuperar el projecte de la Gran Europa de Mijail Gorbachov, cal deixar de seguir els dictats de l’OTAN, que amb la seua expansió no han tingut l’objectiu de crear condicions de pau al nostre continent.