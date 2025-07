Vullguen o no Alacant és valencià

Barcala, en el ple de l'Ajuntament d'Alacant on s'acorda demanar declarar la ciutat castellano-parlant. / Efe

Amb la mort de Franco i l’arribada, després de cinquanta anys d'absència, dels períodes electorals la dreta quan veu que té difícil triomfar a les urnes trau a passejar la bubota del perill català, i escampa per tot arreu que els veïns de dalt, ajudats per les traidores esquerres del País, ens furtaran la paella, la llengua i, fins i tot, el virgo de Visanteta a poc que ens descuidem. El Partit Popular ha estat, i encara ho és, mestre en utilitzar aquesta mena de mentides per anar munyint vots entre una població majoritàriament menfotista a l’hora d’introduir la papereta dins les urnes. L’amenaça del perill català, anunciat el 1931 per José María Bayarri fou agitat durant la Transició pel blaverisme i les hostes de Lizondo, i ara ho és pel feixisme dels deixebles valencians de Abascal. I darrera d’uns i altres sempre ha estat el PP movent els fils segons els seus interessos.

Mazón, abans de guanyar les eleccions era conscient què per arribar a ser President hauria de pactar amb Vox, i està disposat a fer tot el que l’extrema dreta li demana. Fins i tot començaren junts la legislatura, amb un vicepresident torero, fins que Abascal des de Madrid els va ordenar abandonar el Govern en espera de millors oportunitats per collar, més encara, Mazón. I l’oportunitat va arribar amb la dana que ha deixat el president en mans de la incultura i les idees antivalencianes de Vox que està aguantant-lo al silló de Presidència a l’espera que les malifetes de Mazón facen augmentar els vots de l’extrema dreta al País Valencià, i com esquer per pescar vots entre els votants valencians han omplert els hams, com abans va fer González Lizondo amb l’amenaça catalana.

Tinc la impressió que els escons del Partit Popular a les Corts estan plens de diputats àgrafs, mestres en ignorar la història i que per mantenir això que ells, quan parlen d’altres, anomenen la paguita tanquen els ulls, callen i es converteixen en escolanets d’amen davant els atacs a la llengua i la cultura del País per part d’uns individus que mai, mai de la seua vida, han usat ni usaran el valencià per defensar les seues propostes.

L’última atzagaiada que la morganàtica parella PP/Vox ha consistit en declarar castellanoparlant la ciutat d’Alacant. La proposta va ser proposada per l’extrema dreta, i els de la dreta extrema, el PP, la van acollir amb amor i agrado, uns i altres vessen odi contra el valencià. Ja ho va dir Llanos, el seu portaveu, que no s’amaga de voler estrangular tot allò que no siga glorificar el castellà. Aquesta UTE franquista del PP i VOX son els hereus d’aquell Vicente Ramos que en els últims temps del franquisme volia separar Alacant del País Valencià perquè formés part d’una hipotètica Región del Sureste junt amb Múrcia i Almeria. No podem oblidar que per defensar la valencianitat d’Alacant el feixisme va assassinar Miquel Grau l’any 1977 mentre penjava cartells de la celebració de la Diada del País Valencià. Ni que el diari Informació, aleshores premsa del Movimiento, els diumenges publicava pàgines en valencià on vaig tenir l’honor d’escriure. Els agradi o no, vulguin o no, malgrat totes les seues mentides, Alacant es valencià