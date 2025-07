Cuerpo a tierra que vienen los nuestros

Bancada socialista sin Nofuentes e Hidalgo en el pleno del lunes

El passat dilluns, 30 de juny, dos importants membres de l’executiva local del PSOE i regidors de l’Ajuntament de Quart de Poblet, no assistiren al ple de la corporació on es va aprovar la contractació a jornada completa del regidor d’Hisenda, funcionari públic que demanarà una excedència, per al temps que queda de legislatura, per enfortir l’àrea de gestió administrativa davant les necessitats estructurals i sobretot, l’agilització d’expedients per reconstruir i ajudar els afectats per la dana. La proposta va eixir avant amb els vots de 8 regidors de 10 del PSOE, 3 de Compromís, 1 de Quart entre totes, abstenció del PP i vot en contra de VOX. Són fets provats. L’executiva local del PSOE havia ordenat al seu grup que no s’havia de contractar el seu company de partit quan la majoria que gestiona l’Ajuntament ho trobava necessari. L’acord és legal, compta amb informes jurídics favorables i pressupost suficient.

Si no teníem prou amb la dana, un govern de la Generalitat que ens va abandonar el dia 29 d’octubre, un govern de l’Estat que hauria de reconstruir i planificar però està amb el cap en unes altres prioritats, i el perill creixent de moviments polítics populistes en mans de sectors econòmics que volen destruir el benestar general i perseguir persones… quan tot això passa, l’humil govern progressista que tira del carro en l’Ajuntament de Quart de Poblet ha d’aguantar la pressió injusta i injustificada des de la reraguarda que li hauria de donar suport.

Perquè no hi ha pitjor insult que girar l’esquena quan tantes coses passen alhora. I això és exactament el que passa a Quart de Poblet, que encara arrossega les ferides de la dana: més de 2.800 expedients oberts al Consorci de Compensació d’Assegurances, 68 milions d’euros en danys a famílies, empreses i negocis que necessiten obres urgents per poder tornar a obrir i donar treball; més de 32 milions d’euros que l’Ajuntament ha de gestionar per refer infraestructures bàsiques. I un parc fluvial del Túria destrossat, que era pulmó i orgull del poble, on s’invertiran entre fons europeus i estatals prop d’un altre centenar de milions.

Cap debat seriós sobre despesa pública en ajuda de catàstrofes pot qüestionar que hi haja més persones dedicades en cos i ànima a tramitar expedients per recuperar el poble i ajudar la gent, com el regidor d’Hisenda, qui ordena i planifica les finances municipals.

Em negue a pensar que a Quart s’ha instal·lat un trumpisme local, amb una lògica que coneixem massa bé: bloquejar el canvi a qualsevol preu, crear conflictes estèrils i conservar el control del poder. Un joc brut que només beneficia a la dreta i que s’allunya del que hauria de ser la política: treballar pel bé comú. Més encara. En plena crisi reputacional per corrupció, qui s’oposa a que hi haja una persona destinada a que la contractació d’obres i pagaments des de la màxima transparència? On ens hem perdut, exactament, provocant este debat? Quina por tenen?

Koldo i Cerdán

Enmig d’este panorama, la majoria de l’equip de govern, amb Cristina Mora al capdavant, hem estat un contrapès imprescindible. Amb coratge i compromís, hem posat damunt la taula les necessitats reals i hem defensat solucions amb honestedat i rigor. Demostrem que una altra manera de fer política és possible: propera, valenta i útil. Des de la lleialtat i la complicitat. Amb un somriure i sense voler fotre al soci. I seguint, per ètica, l’acord que vàrem tancar: ajudar la gent de Quart a viure millor i ser transparents. I Déu proveirà electoralment. Perquè conec massa casos de gestió brillant que, per condicions externes, no han vist recompensa. Que entre Koldo i Cerdán ens poden llançar a perdre totes les hores dedicades amb la millor de les voluntats.

I el més greu: no ens han cridat ni tan sols per prendre un café abans d’abandonar el ple, per conversar sobre la lletra estricta i l’esperit d’un acord que proclamen. Un acord d’organització, aprovat per tots els partits, que ja tancaren abans amb el PP que amb nosaltres, baix l’amenaça que si no el volíem no hi hauria coalició i governarien en solitari. Ja ho han recordat en una nota de premsa, que ens volen fora del govern com objectiu partidista. El PSOE vol la majoria absoluta perquè així tindrà el control de la gestió dels diners públics. Si el que volen és expulsar-nos del govern, estan clavant el clau per la cabota. Igual acaben escaldats perquè per estima al poble el trellat ens fa ser responsables. Fins que callar siga pecat.

Quart no es pot permetre divertiments personalistes sobre on es governa el poble: si des de l’Ajuntament, com és lògic, o des d’una seu de partit que vol manar fins i tot dels regidors que no són seus. D’un patriarcat polític fora de norma. Necessitem treballar, amb honestedat, sense trampes ni fantasmes del passat. Ho direm en Quart i on siga i a qui siga. Amb la cara ben alta.

Perquè el poder, si no servix per a millorar la vida de la gent, no és res més que una estafa. El nostre compromís és clar: posar Quart de Poblet al lloc que li correspon. Un poble que mira al futur amb valentia, sense por i que no accepta fronteres ni tuteles quan es tracta de defensar la vida i la dignitat de la seua gent. I amb qui estiga en eixa ruta farem camí.