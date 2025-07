Día cero, ¿de Sánchez o de la democracia?

Pedro Sánchez, en Ferraz. / Efe

Para responder a esta pregunta, cedámosle la palabra al presidente del Gobierno allá por el año 2018 cuando lideró la moción de censura contra el PP de Rajoy, toda una guía teórica y práctica de la corrupción: “Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, los poderes del Estado. La corrupción destruye la fe en las instituciones y, más aún, en la política cuando no hay una reacción firme en el terreno de la ejemplaridad”. Cuando Pedro Sánchez pronunció estas palabras Koldo y Cerdán llevaban tres años influyendo en empresas constructoras de obra pública en el seno del PSOE de Navarra. Después la historia ya la conocemos. Sin embargo, la cuestión más grave no son los hechos que están demostrados en ese famoso dosier de la UCO. Lo que nos tiene que hacer pensar es cómo una parte del periodismo y de la sociedad ha comprado este relato. El problema no está en los Gonzalos Mirós, Intxaurrondos o Cintoras de turno. Talibanes los hay en todos lados, a cargo de erario público procedente del contribuyente.

Jamás, un Gobierno había intentado atentar contra toda la arquitectura constitucional y democrática a través de campañas, que sí que han sido bulos y fango, en contra de jueces, fiscales, medios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la clave, lo preocupante. Sumémosle, evidentemente, la otra arista o pata del problema: la apatía de la ciudadanía respecto a la política. Como nos recordaba el filósofo David Pastor Vivo, la corrupción “es una de las mayores perversiones posibles porque rompe el orden natural de las cosas”. En otras palabras, y Sánchez lo apuntaba en el 2018, y viola de forma sistemática y vergonzante en el 2025, la corrupción implica la quiebra en el sentido y las vísceras profundas de la política como acto de confianza colectiva.

Estos días, y no sé en que situación estaremos cuando usted esté leyendo este artículo, me viene una y otra vez a la memoria el papel que Robert de Niro hace en la serie Día cero de Netflix. EE UU sufre un ciberataque creyendo que ha sido un enemigo extranjero. De Niro, como expresidente del país, le ofrecen liderar la investigación para destapar quiénes están detrás. Al final, ante el Congreso, presenta sus resultados, denunciando hasta a su propia hija de corrupción. Al volver a casa, su mujer cumple su amenaza de irse si denuncia a la hija. La serie se acaba con él en la más absoluta soledad, pero con una mirada firme, una luz que sólo puede destellear desde el horizonte de una defensa de la verdad. La sobreactuación teatrera e hiper maquillada en Ferraz, con un compungido dolor existencial implican uno de los últimos estertores de un engaño sistémico que muchos han comprado y no han querido ver. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Que Sánchez no olvide el evangelio: “Pues nada hay escondido que no haya de ser descubierto, ni hay nada hecho en secreto que no haya de conocerse y salir a luz”. Lucas 8, 17. Su infierno acaba de comenzar. Esperemos que sea el suyo y no el de la democracia.