Gan Pampols, en la presentació del Pla Endavant. / Europa Press

Llegia fa uns dies en aquest mateix diari que “La última misión de Gan Pampols en el Consell: simplificar la legislación en emergencias”, i el primer que em vaig preguntar va ser la mateixa qüestió que dona títol a aquest article: L’última o la primera? Perquè que jo recorde, aquest senyor, militar i que va ser fitxat per a la reconstrucció després de la dana, no se li coneixen “altres” missions ni actuacions. Almenys des del raconet on jo visc. I em consta que, per “justificar” el seu càrrec, ha rebut, fins i tot a alcaldes que no són de la zona afectada per la barrancada del vint-i-nou d’octubre passat.

Ara sembla que s'ha despertat del seu somni i presentava a principis de setmana, amb un Mazón ben tou al seu costat, l'única mesura que almenys jo li conec i que, a més, està pendent de desenvolupament normatiu. O siga, com diria algú d’Alcoi, “fum de canyot”. I han passat huit mesos. Que no dic jo que hi haja persones que necessiten el seu temps per poder presentar un projecte (incomplet per faltar el desenrotllament normatiu), però huit mesos...no sé, em sembla un poc excessiu... En fi, ell sabrà.

Mentre Mazón, que va molt poc pel Palau de la Generalitat i es deixa veure en pocs actes -i als que va ho fa va pràcticament sense avisar per no alçar protestes veïnals que puguen qüestionar la seua (mala) gestió de la barrancada- continua sense explicar on va estar, mentre ja començaven a morir persones ofegades aquell trist dia. I sembla no passar res.

Bé, sí que passa, que en el súmmum de la seua descaradura, Mazón té els sants nassos de demanar-li a Sánchez que dimitisca, quan ell porta a les seues espatlles huit manifestacions, multitudinàries totes elles, malgrat la calor que feia en l’última, demanant la seua dimissió i ací continua, agafat al seient de la Presidència com si s'haguera d'acabar el món. Just ací cal recordar que falta poc de temps perquè se li quede un sou de president al llarg de quinze anys i que si, li’ls sumem als cinquanta-un que té ara el Molt Poc Honorable, ens trobarem amb un resultat de seixanta-cinc, quasi l’edat de jubilació. Tot rodó.

Però tornem a Gan Pampols. Jo crec que pot acabar per passar a la història del Consell com a un dels vicepresidents més grisos que s’han tingut en tota l’etapa de l’autogovern valencià. Quina tristor d’home. Al mateix temps, quina tristor de feina la que encara no ha fet o almenys, no coneguem, malgrat la roda de premsa de principis de setmana. I això que va dir que se n'aniria en passar l’estiu. I, si ho tenia tan clar, a què va vindre al Consell? A llavar-li un poc la cara a un Mazón absent i desbordat? És que no ho entenc, perquè de feina feta se’n sap ben poc. Això sí, un altre bon sou que ix de les arques públiques de la Generalitat i d’uns pressupostos aprovats amb el partit ultradretà sense cap problema (que se sàpiga almenys) per part de cap membre del Consell.

Ah si, i que hi ha molta i variada legislació en matèria d’emergències i que caldria simplificar-la i aclarir-la un poc. Doncs endavant vicepresident, per feina... que el temps s’acaba, tot i ara sembla que ho allargarà un poc més, que el van anomenar per a alguna cosa, veritat?

A veure, si el van anomenar per a fer una feina, el que s’espera de vosté, igual que de qualsevol persona empleada de la Generalitat Valenciana, és que l’escometa de la millor manera possible. I segur que és molt bo pel que fa a disseny de planificació, però encara no sabem com ho és en l’execució dels plans dissenyats. I ja fa huit mesos de la barrancada. Com vosté entendrà comença a ser hora de veure resultats pràctics de la seua gestió i no sols sentir paraules que ja sonen a buides. Que la paciència també té límits i no sols cal parlar de la reconstrucció de les zones afectades. Cal, sobretot, escometre aquesta reconstrucció de manera ràpida i, sobretot, neta, sense ombres de corrupció en la contractació d’empreses ja conegudes per ser corruptores en casos com la Gürtel, per exemple.

Bé, senyor Gan Pampols, sols espere que en la pròxima roda de premsa que done aporte alguna cosa més substanciosa i que la resta de mortals puga’m entendre de tot el que ha fet (o no) al llarg del seu periple com a vicepresident del Consell.