Cuando una persona muere se convierte en idea. Es una nueva etapa, antes del olvido, que es la muerte incontestable, el final. Una madre nunca deja de ser madre. Aunque fallezca. Queda en el legado, su eco retumba durante décadas, su recuerdo es el más vivo de todos los recuerdos. Los hijos que han perdido a la madre hablan un mismo lenguaje, quizá misterioso e inaccesible para aquellos que todavía gozan de sus progenitoras, a las que pocas veces se valora en vida como merecen. Un idioma, el de los hijos y las hijas sin madre, en el que las palabras vacío, soledad, recuerdo, pena o tristeza adquieren nuevo significado, un mundo ignoto antes de la desgracia. Susurrará Benedetti: "Todo se hunde en la niebla del olvido pero cuando la niebla se despeja el olvido está lleno de memoria”.

La madre del actor marroquí Jean Reno mira con su hijo a la gente desde el balcón. “Mira, mira! A ese hombre se le ve el porvenir”. Reno no lo ve. No cuenta ni con la experiencia ni con los años suficientes para ver más allá de lo obvio. La madre (esa y todas) no quiere que vea lo tangible, simplemente lo provoca para empujarle a mirar, para abrir en canal las puertas de la curiosidad, esa curiosidad que a menudo se alimenta del pasado, de lo que otros y otras ya descubrieron.

Las madres son víctimas de los anhelos de demostración de adultez de los que vienen rompiéndolo todo, de choque generacional, de estigmatización de lo pasado, de lo hecho, de lo intentado. Son víctimas, siempre. Son diana de críticas por los errores propios y los ajenos y por las frustraciones de la herencia. Son a menudo la culpa y la sumisión heredada. Las madres y su percepción de que los años no pasan para los que vienen detrás. Los niños, siempre niños. Sus niños, siempre niños. Ellas, la consciencia mientras fuimos unos inconscientes.

Madre, paciencia y contención. Asumir el ritmo ajeno, secundar (u olvidar) las voluntades propias, silenciar el deseo. Enseñanza sin lecciones. Si no somos capaces de escuchar (cuasi de respirar) esa experiencia, esas enseñanzas, la utilidad del pasado se difumina para siempre, lapidando injustamente el legado de nuestros antepasados. Injustamente porque muchas madres y padres, muchos abuelos y abuelas vivieron solo para otros, para los que vendrían, para el futuro. Sacrificaron presente para asegurar el futuro, de otros, por supuesto. Y, sin legado, caminamos descabezados, exigidos por la necesidad de aprenderlo todo desde cero. Decapitados y aturdidos porque la vida no da para renacer en cada generación.

Cuidado con el duelo negado, cuidado con la herida, que siempre se hereda. Involucrarse en la recuperación del ayer comporta una consciencia real del valor del tiempo, conocedores de que los recuerdos, por densa e intensa que fuese la materia recordada, pasan al cerebro como un especie de chispazo sideral en el que la noción del tiempo pierde su sentido y los años quedan reducidos en una ráfaga o un olor repentino desemboca en la creación de una historia eterna. El tamaño de la huella nadie lo controla. Dice María Negroni en su maravilloso 'El corazón del daño': “Por mi vida, Madre, tenías hambre, estalladamente tu obsesión sin nombre, las iras que ocultabas. Y también artimañas: desfigurás los hechos; te sumergís, bufando, en los encierros. A mí me dejaste sola en lo escriturado de la vida. Como una autora intransigente frente a su propia infancia amada y desastrosamente rota. Quien va de caza pierde lo que no halla. Se vuelve rica de tanta pérdida”. La libertad de un hijo se enseña y se aprende y siempre es a costa de la madre o padre. No muta ni se multiplica, se cede.

Fueron y son los juegos incontrolados bajo los que se sumía su cabeza, las horas de sueño sacrificadas, las manos que no vimos y que nos protegían del batacazo. Las miradas, el calor ¿Cómo lo hicieron, las madres? ¿Cómo lo hicieron ellas hace cincuenta años? Sin ayuda, sin bajas de maternidad, sin maridos al lado, sin la comprensión y el calor de la sociedad, sin autoestima ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo siguen haciéndolo? Secundando su voluntad, cediendo ante la necesidad de otros, acallando sus sueños, pensando siempre en el porvenir. Han desaparecido fantasmas del pasado pero siguen existiendo techos de cristal.

“Ahora no era suficiente la compasión, la entrega. La vida nos exigía algo más: otra cosa que no habíamos imaginado que iba a hacernos falta y que intuíamos que tenía que estar en algún lugar de nosotros mismos, pero que no sabíamos cuál era. Nos faltaba el plano que nos llevase hasta ese lugar secreto. Y vagábamos perdidos, sin encontrarlo”. Cuando leo a Chirbes pienso en las madres, en esos catalejos, en esas guías. Silenciosas, ocultas. “El tiempo no anida en lo extraordinario. Busca un lugar tranquilo y pacífico. Si das con rastros de otra época, será durante una tarde anodina. Una tarde en la que no haya sucedido nada en particular. Nada, salvo la vida misma…”, cuando leo a Gospodinov también pienso en ellas, en ella.

Una madre es tan madre que deja huella en las generaciones que no conoció. Mis hijos le deben su ternura, su pausa, su bondad, sus densos silencios. Le deben su picardía, su capacidad para el esfuerzo. Le deben su vida a la iaia que no conocieron. A las iaias. Mare, Hugo i Marc et volen molt. També a tu, Marisa.