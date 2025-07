El monopoly de Sánchez y Mazón

Mazón aplaude y gesticula mientras los diputados del PP muestran carteles de Ábalos con distintos cargos del PSOE y del PSPV. / M. A. Montesinos

Entre el futuro inmediato de Pedro Sánchez y Carlos Mazón hay un extenso presente para la mayoría de mortales al que ambos deberían prestar atención mientras estén al frente de sus respectivos gobiernos. Empezando por los eternos retrasos en Metrovalencia y Cercanías que lleva de cabeza a numerosos usuarios que, pese a adelantar muchos minutos sus madrugones, siguen llegando tarde a sus citas laborales y sanitarias, además de sufrir solanas saharianas en los andenes metropolitanos sin que nadie de FGV ni de Adif haya pensado en colocar estructuras de penumbra de urgencia. El transporte público de la tercera gran área española es muy similar al del siglo pasado en frecuencia de paso y sin atención a las evidentes emergencias climáticas, como saben bien los vendedores de los mercados municipales del Cap i Casal, que reclaman desde hace no sé cuántos veranos soluciones definitivas para continuar trabajando en julio y agosto. Que vaya el concejal del ramo a explicarles a los vendedores las reglas de ese monopoly de museos que tanto entretiene al gobierno municipal, como también el enésimo proyecto de reforma de la plaza mayor, que ya no sé si será neorrománico, postgótico o rococó moderno, mientras que algunos de los puestos anticipan su cierre vacacional por desidia municipal para no perder más recaudación. A este paso, como argumentan algunos de los tenderos, la primera tasa turística de la ciudad la va a poner el Mercat Central, y ya han empezado los debates entre tres o cinco euros para los visitantes que solo hacen selfis.

Sus señorías de las Corts, tan entusiastas ahora del fotoperiodismo, por su parte, deberían ponerse de acuerdo para aligerar la lista de espera en atención primaria en los centros de salud de la costa, porque la excelencia turística también pasa por tener buenos servicios sanitarios en las poblaciones de playa, donde todos los indicadores de movilidad europea pronostican que habrá cada vez más residentes fuera de la temporada alta. Como sostienen los directivos de entidades financieras muy arraigadas, la economía va bien porque las empresas, autónomos y empleados mantienen el sentido común, ese que ha perdido la dirigencia pública. Al final, cada omisión, cada mirada hacia otro lado de las administraciones, ahoga la autoestima colectiva, esa que tanta falta hace para que la reconstrucción tras la dana pase de la palabra a la acción.