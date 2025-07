Quo vadis, AVL? Tempus fugit...

El president Mazón y la presidenta de la AVL, Verònica Cantó. / Levante-EMV

L’any 1998 hi hagué una aposta política per a avançar en la recuperació del valencià i deixar arrere conflictes i marginacions que abocaven a la seua desaparició. Les Corts Valencianes encomanaren un dictamen al Consell Valencià de Cultura que desembocà en la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Molts vàrem vore esperançats dita aposta i eixírem públicament en la seua defensa confiant que el treball de trellat i consens entre els acadèmics, políticament triats d’entre les dos sensibilitats, fructificaria en un millor i més viable model per al pervindre de la llengua valenciana. Com deia el CVC, si guanyava l’idioma valencià, guanyàvem tots els valencians.

Han passat molts anys d’això, massa i prou per a observar l’alt grau d’involució en la consolidació de l’ús social del valencià.

Estos més de 25 anys donen una visió certa que les coses s’haurien d’haver fet molt millor.

Si, fa 25 anys, la llei de creació de l’AVL advertia de la possible no preservació del nostre idioma propi, hui en dia podem constatar que viure en valencià en la nostra societat s’ha fet molt més complicat, a voltes, inviable.

Lamentablement, l’AVL no ha pogut/sabut resoldre cap dels problemes identificats pel CVC. I, en estos més de 25 anys, han sorgit noves variables per a les quals, tal volta, calen noves solucions.

L'AVL no ha conseguit millorar l’autoestima dels valencians respecte a la seua llengua pròpia.

Tampoc ha conseguit ser una institució socialment coneguda, ni reconeguda, com per a dur a terme les altes competències que se li encomanaren.

No ha conseguit desactivar el conflicte que donà peu a la seua existència. Les dos sensibilitats continuen enrocades i enfrontades. Ni la RACV/Lo Rat, per un costat, ni les universitats i els seus departaments de Filologia 'Catalana' volen saber res de l’AVL.

L’AVL tampoc ha conseguit que les seues decisions i recomanacions siguen observades per les administracions públiques i el sistema educatiu (Junta Qualificadora, universitats…).

Davant d’açò, els partits polítics governants en les Corts, la presidència de la Generalitat de torn, el CVC i la mateixa AVL s’han posat de perfil i han preferit fer com si la cosa rodara sense pegues, provocant aixina un dubte existencial de primer nivell: una entitat que és sense estar, que ni fred ni calor. Cosa per se molt greu, més encara si tenim l’impacte negatiu en la consolidació del valencià.

Cal, per tant, un estudi de les causes per tal de revertir urgentment la situació. I fer els canvis pertinents.

Cal que les institucions funcionen i, en este cas, atenguen les seues competències. Qui des de les Corts audita i valida que l’AVL estiga complint els objectius per als quals va ser creada? Qui audita i valida que el sector públic faça cas a l’AVL? I si trobem que manca algun mecanisme que ajude a articular millor les competències, caldrà inventar-se’l.

Tal volta podria ajudar també revisar la manera de triar els membres de l’AVL i garantir una major riquea quant a les distintes sensibilitats i evitar endogàmies destructives i autocomplaents.

Apostar 'motu proprio' per la genuïnitat de l’accentuació de 'Valéncia' ajudaria l’AVL a connectar socialment

Tal volta, apostar motu proprio per la genuïnitat de l’accentuació de 'Valéncia' ajudaria l’AVL a connectar socialment i desactivaria un conflicte arrossegat per un error de difícil justificació.

Tal volta per a desactivar part del conflicte i mentres es van buscant millors vies per a resoldre’l, podria pensar-se a fer cooficial la normativa de la RACV-Lo Rat (tal com passa a Noruega, on conviuen dos normatives) o dotar-la d’alguna classe de reconeiximent i protecció oficial. Aixina, respectant-se cada una de les normatives, podria garantir-se una millor i major presència del valencià. O és que impedint subvencions oficials a una de les normes no pareix que es preferix que s’escriga en castellà abans que en valencià?

Benvingudes siguen iniciatives que aposten per empoderar el valencià i permetre als valencians viure plenament en valencià i evitar la seua desaparició.

I si no canvia la situació, i ràpidament, alguns podríem pensar que, per a seguir aixina, millor tornar cada u a les seues essències i normes i morir en les seues botes de purea ben posades.

Tic, tac, Tempus fugit…

Vullc viure en valencià!