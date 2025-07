Apertura del Congreso del PP ayer. / José Luis Roca

En estos tórridos días que anuncian el verano más caluroso de la historia -cada año se bate el récord, aunque nieguen lo del cambio climático- sube también la temperatura de la política. Se cierra el curso y el Partido Popular lo hace celebrando un congreso para apuntalar el liderazgo de Feijóo bajo el lema “Toma partido por España”. Pero, ¿qué España?

Desde que en noviembre del 2023 Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno con el apoyo de los nacionalistas, entre otros, según el PP, España se viene rompiendo. La ley de amnistía -con la que se pretende dar carpetazo al conflicto político y social derivado del “procés”-, le ha servido para alimentar la controversia -con recursos de inconstitucionalidad incluidos-, y de ariete contra el Gobierno.

Ahora que las cosas están difíciles para el PSOE, van lanzados al cortejo de Puigdemont a ver si hay suerte y les apoya en una moción de censura. La cuestión de fondo es, y volviendo al lema de su congreso, ¿por qué España piensan tomar partido ellos? ¿La que se rompía en las manifestaciones junto a Vox por las calles o la que pacta con el nacionalismo?

No es fácil responder porque no lo saben; al menos, eso transmiten. Una enmienda a la ponencia presentada por el líder del PP en Cataluña alimentó la discusión al plantear un veto a posibles acuerdos con Junts. Finalmente, se rebajó el tono de la redacción para no cerrar la puerta al posible pacto para una moción de censura. La nueva portavoz de los populares, Ester Muñoz, lanzaba un mensaje a Junts y PNV emplazándoles a “trabajar para conseguir mejoras”. ¿Qué son mejoras? ¿Qué el nacionalismo de la investidura de 2023 no, pero si apoyaran una moción de censura sí?

No hay suficiente cosmética congresual para tapar lo que es hoy el PP: un partido político escorado al extremo, voxorizado, sin una brújula que le señale el norte. Porque no se puede ser de centro y pactar presupuestos con quienes reniegan del estado autonómico; como no se puede hacer política mirando a la extrema derecha y al nacionalismo a la vez; y como no se puede decir “Toma partido por España” sin saber en qué España se milita. O sí lo saben.