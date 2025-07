Nuevo mando en el arbitraje y expediente judicial al Madrid

Fran Soto Balirac / Levante-EMV

El Real Madrid ya está satisfecho. El arbitraje español ha sido cambiado de arriba abajo. Fran Soto Balirac ha sido designado nuevo presidente del CTA arbitral. Parece que con esta decisión vamos a disfrutar de mejores arbitrajes. La campaña madridista en contra de Medina Cantalejo y sus colegiados ha dado sus frutos. La campaña de la televisión del Real Madrid y los constantes ataques a las actuaciones de los colegiados llegó a contagiar a varios clubes que se sumaron a la persecución de los responsables de la justicia en los campos y en las unidades VAR.

Fran Soto es gallego. Como Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Éste no tuvo ambages en declararse madridista desde el día de su posesión. Fue un acto de honradez no prestarse a especulaciones. Fue por delante y de ello ya no tenemos problemas para conocer su filiación futbolística. Fran Soto es también gallego y amigo del presidente. Este, de momento, no ha dicho cuáles son sus colores. No tardaremos en adjudicarle una creencia porque en esto del fútbol no es posible declararse agnóstico.

Fran Soto ha vivido el fútbol en su región en fútbol aficionados. Ha sido árbitro y juez de línea. Profesionalmente pertenece a uno de los despachos más famosos de España. Como abogado tiene prestigio y hasta se ha llegado a pensar que resulta poco ambicioso cuando deja un puesto relevante por uno en el que le darán más que una estera.

Los canales madridistas han llegado a crear un ambiente antiarbitral como en los peores momentos. No recuerdo, y ya son muchos años que he vivido, temporada tan discutida. En todos los tiempos ha habido actuaciones más que discutibles y, en algunos casos, merecedoras de ser perseguidas de oficio. (Sánchez Ibáñez, Sánchez Ríos y Soriano Aladrén en Mestalla y Ferrete en Vallejo, por ejemplo). Lo que se anuncia es un cambio en la dirección del arbitraje. Se pretende dar audiencia a futbolistas, entrenadores y gentes diversas del balompié. Es posible que, de entrada, todo comience mejor que acabó. Es posible que con el cambio los ascensos y descensos de los colegiados gracias a la Inteligencia Artificial sean más justos. Pero no olvidemos que nunca ha habido complacencia general. La memoria me lleva a aquellos años en que José Plaza, único mandatario, decidió designaciones para los partidos de tal modo que mi querido y desaparecido Alfonso Azuara, definió dos bandos; palomas y halcones. Plaza los designaba de modo que nunca hubo protestas contantes del Madrid. Cuando se creó una comisión mixta, Plaza, Antonio Martínez Lafuente, presidente del Comité de Competición y abogado del Estado. y Fernando Vara del Rey, jurista de la Federación. ¡Qué casualidad! Dos años ganó la Liga la Real Sociedad y dos el Athletic Club de Bilbao. Cuatro seguidos para la periferia.

Me gustaría comprobar que la nueva comisión sea tan estricta que no haya protesta generalizada. De los programas de la Televisión del Real Madrid, probablemente, no tendremos tantos acosos que han acabado en derribo.

En el momento en que se ha cambiado a la cúpula arbitral el Juzgado de la Contencioso Administrativo de Madrid ha pedido que se reabra el expediente al Real. Ha considerado que las informaciones de su televisión pueden vulnerar la integridad del colectivo arbitral y en su decisión está anular la del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que, en noviembre, inadmitió el recurso de la Liga de Fútbol Profesional. La Liga ha recibido la buena nueva judicial de que se le reconoce derecho legítimo para actuar.

El Madrid no puede sentirse ahora marginado. Ya hace algún tiempo que nombró delegado de campo en el Bernabéu a Carlos Mejía Dávila, que pitó en años en que se fraguó aquello del inefable Negreira, que aún está pendiente de decisión judicial. Mejía, que nunca ha recibido reprobación, puede presumir de que su esposa Yolanda Parga es la presidenta el CTA del fútbol femenino. Todo queda en casa.