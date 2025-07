Historias familiares

Ábalos, Sánchez y Cerdán, en febrero de 2020 en el Congreso de los Diputados. / EFE

Si tienes una vida larga y memoria de tísico llegarás a disponer de algo que ninguna IA tendrá jamás, de visión de mundo. Lo peor de la IA es que trocea el mundo en cosas que puedes saber, en un baúl de curiosidades fácilmente contestables a condición de que la pregunta sea sobre algo concreto, sin perspectiva global. Esta sólo se forma con atención, memoria y una vida larga. Por supuesto, la aspiración fundamental de la IA es que nuestra subjetividad no tenga que esforzarse por adquirir visión global, posición propia. Dicho pronto, lo que la IA busca es despolitizar. Esa es la condición del gobierno futuro del mundo.

Como ya dije en el artículo de la semana pasada, en las tesis doctorales se aprende mucho. Ahora me acuerdo de una muy especial, una que forjó mi visión global. Hace ya mucho tiempo, desde luego, y tuvo lugar en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme. Entre los miembros del tribunal, en uno de esos altos burocráticos, se comentaba, claro, la actualidad política. No necesito decir que el tema era la corrupción de los grandes partidos. Uno de mis colegas, que mostraba serenidad ante la vida, argumentó que el asunto no era para tanto. En su opinión formaba parte de la naturaleza de las cosas.

Para demostrarlo alegó una historia familiar. Descendiente de una importante familia andaluza, o mejor sevillana, dedicada a la empresa de la construcción desde tiempo inmemorial, con una cierta participación en la Expo-92, recordó un relato de su abuelo que se remontaba a primeros de siglo XX. Según este relato, en eso que se llama la Pascua Militar, cuando el rey Alfonso XIII recibía a las elites del país, siempre había una reunión aparte en Palacio en la que se distribuían las grandes obras públicas del Estado entre la corporación de grandes empresarios, por supuesto, vestidos de etiqueta para la Pascua. No necesito recordar que la festividad se celebra el 6 de enero, día de los Reyes Magos.

A qué escandalizarse, venía a decir este amigo, dotado también de visión de mundo. La moraleja del cuento es que el 5% se ha pagado siempre. No es corrupción, es ethos natural, adquirido por ciertos animales en ciertos hábitat. Siempre he pensado que este comentario dice la verdad de las cosas y que debe haber un negociado en toda gran constructora encargado de cuidar este aspecto antropológico hispano. Cuando un ministerio se forma, a los pocos días debe venir el jefe de ese negociado y preguntar dónde se debe colocar el corretaje. El encargado de recibirlo es siempre un tipo humano llamado Koldo.

Escuchaba los otros días a Enrique Santiago relatar el impresionante currículum vitae del susodicho. No es de extrañar que tenga una fonoteca entera en su casa. Su relación con la Benemérita viene de lejos, como la de Aldama, que por supuesto anunció a todo el mundo que esa fonoteca existía. La forma de comportarse del PP en la denuncia de la corrupción, antes de que esta hubiera salido a la luz, testimonia que por esas profundidades la comunicación circula a la velocidad cuántica de los agujeros negros. Así que hipocresías las mínimas.

Cuando la Sra. Alegría y el Sr. Bolaños argumentan que han actuado con contundencia y que han sido traicionados, me pregunto qué quieren decir. Primero, la contundencia habría sido informarse del currículo de Koldo, Cerdán y Ábalos y, luego, darle un cargo adecuado a su experiencia y trayectoria. Si esa es la forma de designar los cargos políticos, ¿qué legitimidad se tiene para reformar el acceso a la magistratura? Pero todavía más simpático resulta ese comentario de que han sido traicionados. A Koldo, Ábalos y Cerdán, y a todos sus relativos, no se le conocen las obras completas donde hayan proclamado el ideario que, supuestamente, han traicionado. No han proclamado de forma consistente, con obras y palabras, su confesión de fe ni su jerarquía de valores. Cualquiera que conozca su trayectoria -y servicios tiene el Estado- no puede hablar de traición, sino de coherencia. La pregunta es cómo alguien confió en ellos.

Sé lo delicado que es todo esto. Y si no lo sé, personas como Jónatham F. Moriche y Germán Cano me lo recuerdan. Pero en atención al primero, diré que mi vinculación con la política desde que tengo más o menos uso de razón no es para socializar, sino para vivir en un Estado limpio, serio y civilizado. Y desde luego, respecto a Germán Cano, que señala el peligroso camino de Podemos, no necesito recordarle que a mi edad no tengo pelo para llevar coleta. Por eso lo diré una vez más. Mientras haya mayoría parlamentaria capaz de formar gobierno, defenderé esta mayoría parlamentaria.

Pero debemos preguntarnos si es verosímil una estrategia política que consiste en hacer entrar a las minorías nacionales progresistas en el juego estatal, si se mantienen a la vez esas prácticas corruptas, cuya última aspiración es hundir en la complicidad a los grandes partidos, condición para dejarlos en la impotencia. Puestos a hablar de traición, lo que debemos preguntarnos es si, no rompiendo con esas prácticas, el PSOE de Sánchez no habrá traicionado la confianza de sus socios y de la ciudadanía medianamente dotada de visión global.

Mirando al país, enloquecido por viajar, y mirando al mundo, enloquecido por la crueldad de Gaza, alguien puede preguntarse que a quién le importa. Y es verdad. Es posible que seamos los últimos a los que todo esto importe. Pero quizá por ello deba importarnos hasta el final.