Hay lugares donde uno rejuvenece, como en un banco de un parque, observando, y otros en los que envejece, como en un banco del dinero o en las colas de la administración o por ahí. Eso dice Fernando León de Aranoa, el director de cine. Lo pueden leer en una entrevista en estas páginas.

Sí. A mí me pasa cada mañana en la plaza al salir de casa. Veo a un hombre joven en silla de ruedas, con un muñón como pierna izquierda. Lleva encima de él a una niña, su hija, con el uniforme de la guardería. Van riendo hacia la escuela. Veo la escena y es como si la vida sonriera. Llego al rato a la redacción, conecto las imágenes en directo del último debate en las Corts (o en el Congreso) y es para declararse en depresión o en rebeldía.

Un exagerado, dirán. Esto de los parlamentos siempre ha sido así: un juego de excesos, el manoseado bucle del ‘y tú más’. Y sí. Tendrán razón. Pero giras la vista...

...Y está el pirocúmulo de 14 kilómetros que en poco tiempo arrasó todo en Lleida (vivimos un incendio similar en Llutxent en 2018; nada es tan nuevo). Están los dos muertos por ola de calor en la Comunitat Valenciana en pocas horas. Están los 31 grados en la boya del Mediterráneo en la isla Dragonera, otro récord negativo, fuente de posibles futuras danas virulentas. Están estas noches, que han dejado de serlo, porque el sol se pone pero la temperatura no baja… Si esto no es el prólogo del colapso, se parece bastante.

Y yo tengo miedo. Confieso. Porque salimos de 228 muertos en una riada salvaje que cuesta aún comprender, siguen golpeando los relatos de las familias en las puertas del juzgado (Utiel, 13:00, empezó a entrar agua en su vivienda, en la avenida Río Magro, no había bando ni aviso, intentó resguardar el coche en un lugar alto; de repente, el agua le llegaba por la cintura, cogió a su mujer y la subió a un patio de la casa, pero la ola llegó a los cuatro metros; su mujer estaba operada de la cadera, la cogió como pudo, pero ella cerró los ojos, se soltó y la perdió para siempre. Hoy recibe asistencia psiquiátrica. Sufrió rotura de las costillas y lesiones en los brazos al intentar retener a ella. Es otra historia, una más, otra fractura de miocardio para los vivos, otros ojos perdidos que no se olvidan) y mientras, 249 días después, seguimos absortos, salvando el pellejo político (intentándolo), pero uno tiene dudas de si estamos preparados ante lo que puede venir cualquier día.

Se nos viene encima un verano sofocante y, después de lo pasado, de todos los insultos cruzados, tengo dudas de si estamos en condiciones. No tengo certezas de si los protocolos de emergencias se han mejorado ante una nueva catástrofe, de si los que gobiernan han aprendido, de si la próxima no nos pillara desprevenidos otra vez y tirándonos culpas y muertos a la cara. Tengo miedo, por todo eso. Porque los bomberos de Valencia denuncian que son menos, a pesar de las promesas y los pánicos. La Generalitat dice haber puesto más dinero que nunca (20 millones) para esta campaña de verano. Y tenemos ya sobre la mesa todo un plan de reconstrucción, con multitud de medidas, pero tenemos poca seguridad de lo que será real en unos meses o años. Esta es una sociedad de anuncios, que narcotizan, tienen una función social calmante, pero no de hechos. Se ve cada año con la diferencia entre lo que se ‘pinta’ en los presupuestos de las administraciones y lo que se ejecuta al final.

Esta es una sociedad donde pasa mucho cada día y no pasa nada. Todo el patio político anda revuelto este fin de semana ante el congreso del PP y el comité federal de un PSOE en crisis existencial. Parece que cualquier cosa puede pasar, lloverán grandes anuncios de cambios, pero y después qué. ¿Alguien se acuerda del editorial de ABC, el clásico de la prensa conservadora, el 25 de marzo, tras el primer auto importante de la jueza de la dana? “Mazón debe irse ya”, se leía en portada, donde se retrataba “la pésima gestión” de la Generalitat en la dana. Un mensaje a Alberto Núñez Feijóo sin medias tintas. Y aquí está Mazón, más president que ayer, presente en un congreso al que se decía que era imposible que llegara. Aquí está. Dispuesto a continuar, con presupuestos firmados y un nuevo pacto de estabilidad con los ultras de Vox, en la onda por la que van los tiempos ‘populares’.

Estos días parece que solo falta poner fecha de caducidad a Pedro Sánchez, acorralado por un caso de corrupción a su lado, que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del partido, sus personas de confianza durante una década. Pero tomen el ejemplo Mazón. A pesar del ruido, a ver si vuelven a ser los dos cartel electoral en 2027. Como si no pasara nada. Como si no pudiera pasar nada. Solo ruido. Y el ruido nos envejece. Borra ilusiones y nos hace menos inocentes.