Sánchez se lo pone fácil a Mazón para seguir

Rebeca Torró, Cristina Narbona, Pedro Sánchez, Mª Jesús Montero y Pilar Bernabé, en el Comité Federal del PSOE. / EP

Como era de esperar, Pedro Sánchez ha descartado escribir un nuevo capítulo en la reedición de su manual de resistencia, el de sus problemas para la selección de personal. No solo confió en quién no debía (Ábalos/Cerdán), sino que uno de sus designados para enterrar la etapa del bochorno, Francisco Salazar, le ha durado menos de 24 horas. Debió preguntar a Rebeca Torró, nueva secretaria de organización del PSOE, sobre el marichulismo de Salazar, puesto que todos saben que una era una parte destacada del entorno de Cerdán/Ábalos, aunque sabiendo que era el mentor de Torró, no sé si la de Ontinyent le hubiera dicho toda la verdad. Sánchez entrega la organización del PSOE a una dirigente que se negó a encabezar la lista de su ciudad tras la salida traumática de Jorge Rodríguez, y donde los socialistas son en la actualidad la fuerza municipal menos votada, con solo un 5’2%, una décima menos que Vox. Sí, ya sé que la maravillosa política local nunca es extrapolable, pero si la actual número 3 del PSOE milita en una agrupación marginal, con mínima representación institucional, no parece la mejor carta de presentación.

El supersábado extraordinario de Madrid ha tenido aroma valenciano también en el Congreso del PP, donde Vicent Mompó se consolida como una de las figuras populares del futuro. La carambola de Sánchez con Torró, hace que el de Gavarda se asegure concluir su mandato de presidente de la Diputación sin sustos de Ens Uneix y con un grupo socialista fracturado, tanto que, para pactar el reparto de cargos y asesores, el PP-Ens Uneix tiene que negociar con cuatro del PSOE valenciano: el titular Carlos Fdez Bielsa; el que manda, Vicent Mascarell; el aspirante, Jordi Mayor; y el tapado Roger Cerdà.

Sobre el futuro de Mazón, estaba cantando que no se decidía este fin de semana, donde todo el PP está conjurado para aclamar a Feijóo y debilitar a Sánchez. Aunque, el inmovilismo de Sánchez y su entrega al superado ximismo, cada día se lo pone más fácil al PPCV de Mazón.