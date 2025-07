El PP no compleix

Parque de bomberos de Catarroja / L-EMV

L’estiu obri les portes a l’epoca més crítica de l'any pel que fa a risc d'incendis. Si la tardor s’ha convertit en una temporada perillosa, per les tempestes i danes amb risc real d’inundacions, les altes temperatures de juliol, la sequera acumulada i la proliferació de vegetació seca dibuixen un escenari també molt propici per a la catàstrofes, ara en forma d’incendi. Però davant d’esta situació, el PP de Vicent Mompó a la Diputació de València, amb Avelino Mascarell al capdavant del Consorci Provincial de Bombers, ignora la realitat i posa per davant de la seguretat ciutadana els seus interessos polítics.

No és una novetat els problemes en la cobertura de places que arrosseguen els consorcis de bombers, una xacra que l'actual administració no només no ha aconseguit revertir, sinó que ha aguditzat al no ser capaç de finalitzar una oposició que ja estava en marxa en la passada legislatura, més de tres anys i no ha aconseguit cobrir cap plaça de bomber vacant. La conseqüència directa d'aquesta gestió nefasta, és la imatge de parcs de bombers tancats. Sí, han llegit bé: parcs de bombers, infraestructures vitals per a la seguretat dels nostres pobles i ciutats, amb les portes tancades per primera vegada, este nivell de desastre no s'havia superat mai. El PP i Ens Uneix han deixant zones extenses del territori valencià desprotegit, sense cap reforç forestal, també per primera vegada. Comencem a tindre les zones turístiques plenes i Mompó te els parcs tancats. La irresponsabilitat del PP i dels seus socis d'Ens Uneix i Vox, ha arribat a nivells mai vistos.

L'excusa sempre és la mateixa: manca de personal. Una excusa que, lluny de ser una justificació, és una condemna. La seguretat de la ciutadania no pot ser presonera de la mala planificació i de la incapacitat de cobrir les places necessàries. Estem parlant de vides, de propietats, del nostre patrimoni natural. En un territori com el valencià, que ha patit i pateix els estralls dels incendis forestals de manera recurrent, aquesta situació és, simplement, inacceptable.

La gestió del Partit Popular en seguretat i emergències s’esvaeix quan es tracta de dotar dels recursos humans i materials necessaris un servei tan essencial com el d'extinció d'incendis. Promeses als bombers contràries a la llei i que xoquen frontalment amb la crua realitat que denuncien tant els sindicats com els bombers mateix: l’excés d’hores extres, la manca d'inversió i una planificació que sembla anar a remolc dels esdeveniments en lloc d'avançar-se.

No podem permetre que mentre els termòmetres es disparen i el risc d'incendis puja, els bombers es vegen obligats a tancar parcs per falta d'efectius. És un insult a la seua professionalitat i un risc inassumible per a la ciutadania. La Diputació de València, governada pel PP i Ens Uneix, té l’obligació moral i política de garantir un servei de bombers eficient i plenament operatiu. El temps de les excuses s'ha acabat. És hora de complir les promeses i, sobretot, de garantir la seguretat de tots. Les comarques valencianes no es poden permetre que el foc ens agafe amb la guàrdia baixa i els parcs tancats.