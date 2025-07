La felicitat de la tribu

Paco Cabanes 'El Genovés' en un trinquet de Sagunt rendit als seus peus després de la remuntada el 9 de juliol de 1995 / Levante-EMV

El primer diumenge de juliol del 1992 es jugava la final de l’individual d’Escala i Corda al Trinquet Comarcal de Sagunt. Cara a cara, mà a mà, Paco Cabanes, el mestre major, i Enric Sarasol, l’alumne que millor ha interpretat el manual canònic de l’especialitat. Paco s’havia imposat amb autoritat d’oficial els tres anys anteriors al mateix Sarasol. Aquell dia, al trinquet feia una calor africana i els quinzes s’allargaven fins a l’extenuació d’un jugadors entregats com només ho fan els millors. En una de les partides més emotives que recorde, Sarasol es convertia en el primer guant de la pilota amb un incontestable 60-35. El Genovés havia estat finalment derrotat. Les finals dels dos anys següents van confirmar sobre les lloses del mateix temple el traspàs de llorers. Enric Sarasol esculpia, amb mans beneïdes, el propi pedestal.

Però el 1995, Álvaro, un xicot de Faura de només 20 anys, trencava les travesses de la càtedra, s’imposava al campió vigent i es classificava per a la mare de totes les finals. Per la seua banda, el Genovés, que s’enfrontava a la pròpia biologia, s’imposava a Oltra i el Pigat II en sengles partides impossibles i es postulava per a recuperar la vella faixa roja de campió. Fills també del poble del Genovés, Oltra i el Pigat II van tocar muralla com havien aprés del mateix Paco i van buscar l’encaix per a moure’l de la corda als caps. Però Paco, més Genovés que mai, es va imposar a tots dos i va accedir per darrera vegada a la seua partida particular.

El Genovés-Álvaro era una final inèdita. De roig, el símbol que no volia desaparèixer de l’escena. De blau, la força de la natura que emergia com un impuls catàrtic per al vell món de la pilota. La televisió autonòmica, Canal 9, en va fer de testimoni i l’emoció d’aquell enfrontament generacional va convertir l’esport tradicional dels valencians en un espectacle de masses que va fer un 19’2% de share, amb el corresponent negoci publicitari. El fet que no s’aprofitara aquell èxit audiovisual per a repensar el lloc de la pilota en la televisió remarca el fracàs d’uns gestors, llavors com ara, més interessats en qualsevol marededéu de lluny que en l’esport que hauria de ser un punt fort de la programació de proximitat.

Paco Cabanes El Genovés junt a Toni Mollà el dia de la Partida del Segle / Levante-EMV

En qualsevol cas, Paco va recuperar el ceptre del campió davant de la cavallerositat sense vores d’un jove que, brau com ell sol, hagué de patir la brama --Paco, Paco, Paco!-- d’un trinquet que aclamava el druida que havia salvat per al futur l’herència del passat compartit. Pura comunió litúrgica. Per davant, de rebot i a l’aire, fent el dau a la dreta i fugint del martell de l’esquerra del coratjós aspirant, Paco es va imposar a Álvaro en la partida més taquicàrdica de la història. Passats els anys, ens queda intacta, impresa en les nostres retines, la felicitat de la memòria d’aquell dia assenyalat.

Paco Cabanes, com deia Vicent Ventura de Joan Fuster, va ser una autèntica “xamba genètica”, imprevisible al seu dia. La seua superioritat esportiva va ser incontestada durant dècades a tots els carrers i trinquets del país. Però la seua grandesa no hauria assolit l’aureola de “mite” definitiu sense el contrapunt d’aquell jove que li va plantar cara el 9 de juliol de 1995, dimecres que ve en farà 30 anys. Un trinquet, per cert, ara abandonat de la mà de Déu i del dimoni. Pura profanació institucional d’una espai de memòria col·lectiva. Siga com vulga, agraïment infinit a Álvaro i a Paco, oficiants complementaris d’aquell ritual irrepetible, gairebé situacionista, que, gràcies a la tecnologia, tenim custodiat per a les generacions que vindran. Si els valencians no malbaratàrem la memòria com ho solem fer, Álvaro i Paco formarien part d’un star system càlid i amistós, decididament comunitari. I el 9 de juliol hauria de ser declarat la festa grossa del calendari de la felicitat de la tribu. Quina sort que vam tenir de viure-ho!