Por, no, pànic al mercat d'estiu

Els jugadors Hugo Duro i Javi Guerra signen samarretes i gorres als aficionats. / Daniel Tortajada

No és por, es pànic, ho jure. Tinc pànic al mercat d'estiu. Abans, fa ja anys, quan el Valencia CF estava a l'alçada de la seua afició i de la seua ciutat, el mercat estival era una època il·lusionant. Era una època en la qual el VCF pagava 20 kilos o 30 per un jugador sense parpellejar. Però ara ? Ara a l'amo li sembla excessiu tot. Com ara, pagar més 200.000 euros per un lateral dret, Álex Lizancos, que per altra banda i amb tots els respectes, juga al Lugo, equip de la antiga segona B. Malauradament, estem en un club intervingut econòmicament pel senyor de Singapur. Fa un par de temporades, el club tenia fet a Carlos Vicente, bon extrem que se va escapar per 600.000 euros. Hui el futbolista de l'Alabés ha multiplicat el seu valor de mercat. Els exemples de l'empobriment del nostre equip son inacabables. I pitjors, quan vares negociar per Rafa Mir, se suposava que el teu '9' i un fitxatge estratègic, resulta que en el primer intent acabes no incorporant-lo per diferències irrisòries econòmiques. I als pocs mesos, l'operació es fa perquè el jugador renuncia a part del seu salari. De l'episodi que acabà amb el davanter detés, no hi parlem huí. No és qüestió financera. És una qüestió molt greu, un pressumpte cas de violència masclista.

Per coses con estes, arriba el mercat d'estiu i m'agafa mal de panxa. Que si Javi Guerra al Milà, que si Mosquera a l'Arsenal, que si Yarek al PSV, .... i els diners que arreplegues? No, no van a comprar d'altres jugadors, van a pagar deute i a quadrar el 'Fair Play' de manera que Peter Lim, en una economia de supervivència, continua guanyant diners.

Ara bé, en termes de màrqueting aquesta incertesa que pateixen aficionats i futbolistes resulta una mala operació. Per exemple, quin és el valent que es compra a dia de hui una samarreta de Guerra ? O de Mosquera ? Són els nostres jugadors 'franquícia' però hi han moltes possibilitats de que siguen venuts. Ara, demà, la setmana pròxima. Inclús l' últim dia del mercat. Amb nocturnitat i traïdoria. Des del club, al actuar amb aquesta improvisació no es pensa als xiquets i xiquetes que estimen els nostres cracks. Que es segueixen on van. Com en aquell acte del centrocampista de Gilet i de Hugo Duro, celebrat en El Puig, allà per maig, on l'afició tornà a omplir de gom a gom. I parlant més de màrqueting, i de finances, que sembla es l' únic que interessa a Peter Lim... em pregunte: quin és el valent que es trau l'abonament de la pròxima temporada sense saber quins jugadors van a mantindre's en la plantilla l'any que ve?

Com deia, fa anys, el mercat estival futbolístic era un temps d'il·lusió per a l'aficionat valencianista. Perquè es sentia parlar de futbolistes i al final veníem. La primera, la segona, la tercera opció... pero s'acabaven fent. Però ara cada dia ix un nou jugador que sona pel Valencia CF. I mai es signa. O pitjor, com passa amb Julen Agirrezabala, bon porter tot siga dit que Carlos Corberán ha demanat per tancar la seua porta, et passes dies i dies parlant de detalls que no tenen una veritable importància. Et passes tres o quatre setmanes negociant una opció de compra que siga d'un milió, dos, quatre o deu... no va a pagar Peter Lim. Al cap i a la fi, estem davant una pérdua de temps sinò davant un paripè ja que Meriton no va a pagar l'estiu venint aquesta opció de compra aparaulada després d'una llarga negociació. Ahí está el cas de Barrenechea. En lloc de fer un esforç, aportar 7, 8 o 10 milions, ... no s'executa la clàusula i ara ixes a buscar un nou '6' al mercat. Aixo sí, com exigeix el Tio Gilito de Singapur, que vinga pràcticament debades, cedit i sense amollar un euro.

Ja dic, per tot això, arriba el mercat d'estiu i em fa mal la panxa. I mentrestant, l'equip sense fer, a un mes i mig de començar la lliga. Al remat, un Valencia 'low coast', el propietari del qual, ha implantat una austeritat suïcida als comptes que ens aboca cada estiu a l'abisme de la Lliga Hypermotion. La mateixa història -e histèria- de sempre...

Vaig a fer-me un Ron, d'Escòcia, amb coca-cola, llima i gel, a vore si açò l'arregla algú.