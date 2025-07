Aprender la lección

Dariel frecuentaba las soflamas políticas antes de las elecciones. Contaba con muchos seguidores, más de los que nunca imaginó. Cuando se produjo la victoria de su candidato preparó el ‘YMCA’ de Village People y la dejó sonar sin decir nada, con morritos de satisfacción y algo de jocosidad. El video corrió como la pólvora porque a las comunidades imaginadas les encanta alimentarse de la burla y la satisfacción. Su candidato proponía más bien poco y al mismo tiempo mucho: Estarás mejor que otros. Sí, tú que realmente eres el importante, estarás mejor que otros. Otros lo pasarán mal porque para que tú estés mejor, otros deberán pagar la fiesta. Y sufrirán pero no nos importará porque esos otros son diferentes y todo contra ellos está justificado. Dariel lo vio bien y no sólo optó por votar sino que se movilizó para que otros lo hiciesen igual. Y lo consiguió.

Meses después, sólo unos meses, quizá seis meses, no más, Dariel aparece en un nuevo video pero ahora ya sin música y sin morritos. Con los ojos cansados y barba de varios días, con un pañuelo en la cabeza para disimular las canas que han explotado en su tez desde que las noticias comenzaron y las deportaciones se le acercaron, afectando a vecinos y a conocidos de la comunidad religiosa a la que acostumbraba ir todos los domingos y que ahora visita todas las tardes. No habrá milagro porque el que toma las decisiones se siente Papa pero no atiende los valores humanitarios de Dios. Dariel clama clemencia: ·»Nosotros optamos por ti. Está bien que te metas con los latinos, con los delincuentes, mételos presos, pero, coño, con los trabajadores de EEUU no ¿Cómo me vas a quitar a mí la licencia de camionero si llevo veintipico años trabajando aquí? ¿De qué van a comer mis hijos?», entona con un perfecto acento cubano a pesar de sus varias décadas en EEUU.

Quizá Dariel ha aprendido la lección pero, ¿a qué coste? ¿quién se responsabiliza de los votos que acaban con la democracia? Hay culpables y responsables pero la fina distancia ha adelgazado más que nunca porque las elecciones democráticas ofrecen capacidad libre de elección y la decisión conlleva responsabilidad, a pesar de que después se eluda.