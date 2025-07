Entre Santiago Posteguillo y una cerveza, usted escoja…

Lamine Yamal se va de Samu, en un partido del Barça contra el Mallorca. / Europa Press/ Javier Borrego

Andábamos por la Marjal del Moro, por Sagunto y la playa de Puçol, y nos liamos. Sin darnos cuenta llevábamos hora y media andando y ocho kilómetros recorridos, ya saben que ahora todo se mide con esas malditas aplicaciones que te invaden el móvil y la vida. Pero nos vino de perlas para tener la conciencia tranquila de cara a la siguiente parada, que después de dos horas de caminata fue ya indiscutible: ¡Cerveza!

Un viernes de verano a las nueve de la tarde las cervecerías ‘playeras’ están a tope, así que compartimos mesa con un conocido. Al poco de estar charrando va la primera pregunta. Carlos, tú que entiendes de fútbol: ¿crees que Lamine Yamal se estropeará? es que es un niño, me dijo. Pensé que ya era hora de que alguien me tratase como experto en fútbol, y que aunque fuese un analfabeto en el asunto, va bien para la autoestima.

Me hice el interesante: Lamine va a tener épocas en las que se va a distraer, les pasa a todos y nos pasaría a cualquiera, por eso cuando lleguen esos momentos, será importante que a su alrededor tenga personas que le ayuden a tener la cabeza ordenada. Es un niño que se siente en la cima del mundo, y eso es difícil de gestionar emocionalmente. Hay que prepararlo para el error y para las consecuencias que tengan sus errores, sobre todo tal y como está ahora la sociedad, que no hay matices ni ganas de entender al otro, o eres el mejor o eres el peor…

Hasta aquí todo en orden. Pero de repente, explotó la guerra. “Yo es que creo que es inmoral el dinero que ganan los futbolistas… total por hacer algo que se les da bien, por tener un don”. Ya estamos con lo mismo de siempre, le dije. ¿Y no te parece inmoral el dinero que gana Rafa Nadal o Fernando Alonso? Primero decía que no sabía que el señor del tobogán ganara tanto dinero, y cuando se vio acorralado se defendía: “Pues también me parece mal”. Sí, pero no has hablado de Nadal, has empezado por el fútbol.

Más caña: ¿Y no te parece inmoral lo que ganan Pablo Motos, David Broncano, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Bruce Springsteen, Taylor Swift, Tom Cruise o Silvester Stallone? Por cierto, ¿Stallone, te parece buen actor? La cara empezó a cambiarle porque todos aceptamos que Al Pacino gane mucho dinero porque es buen actor, pero… ¿quién dice que Stallone es buen actor? Lo vi dudar y fui a la yugular: ¿Y no te parece inmoral que a Sónsoles Onega le pagaran un millón de euros por ganar el Premio Planeta? Ya no sabía dónde esconderse, ¡era darme la razón o admitir que Sónsoles Onega es buena escritora y merece el millón de pavos! Para el final lancé la bomba: ¿Entonces Santiago Posteguillo puede ganar dinero escribiendo libros pero un futbolista no puede ganar dinero jugando a fútbol? ¿Ganar dinero escribiendo libros, cantando reguetón, cantando bulería bulería, bamboleo o corazón ‘partío’ es bien, pero ganar dinero jugando a fútbol es mal? Se volvía loco, “¿pero tú sabes el tiempo que pasa Posteguillo preparando una novela?”.

Seguro que una barbaridad y que se documenta mucho, respondí, pero como los futbolistas, él también tiene un don, el de escribir. Tú y yo, por mucho que nos documentemos, no tendremos el éxito que tiene él escribiendo libros. Y los futbolistas, además de un don, también le dedican mucho tiempo a darle patadas a una pelota… Y por mucho tiempo que le dediquemos nosotros a la pelota, tampoco jugaremos a fútbol como Lamine. Total, que se le hacía tarde y decidió marcharse.

Y así fue como conseguimos tener mesa libre una tarde de julio en una cervecería de la playa. ¡Yo, por una birra mato!

PD: Por cierto, he ganado más dinero escribiendo libros que jugando a futbol, porque no he jugado a fútbol pero libros he escrito uno: 'Los 50 goleadores del Valencia CF'. (Plin, caja).