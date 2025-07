¿Cuáles son las razones de los que votan al PP y al PSOE?

feijóo sanchez

Con una participación electoral media del 73,79 % entre 1977 y 2023, excluyendo las elecciones de 2015 y 2016, los dos grandes partidos PP (antes UCD y AP) y PSOE acapararon entre el 65% y el 73% de los votos válidos emitidos. La mayoría de los electores de ambos partidos no están afiliados, pero optan por uno de ellos. En las cifras de afiliación hay una oscilación continua difícil de determinar. En términos generales el PSOE contaría con unos 200.000 afiliados que pagan cuotas, mientras el PP declara unos 700.000 pero sin pago de cuota para la mayoría. Hacienda señala que solo 186.000 tienen una relación administrativa con los partidos, un 0,8%. Hay un porcentaje de votantes en ambos partidos que generalmente mantienen cierta fidelidad de voto, pero aun así lo hacen desde perspectivas distintas y, esquemáticamente, pueden resumirse en distintos apartados no excluyentes.

En el votante del PP:

A) Un sector reclama prioritariamente orden en todos los sentidos. Seguridad en las calles, persecución sin contemplaciones de robos y hurtos y crítica a las leyes que permiten que esos delincuentes entren y salgan del juzgado sin orden de prisión. No hacen muchas distinciones entre los grandes delitos (crímenes, robos con fuerza, homicidios…) y los de rango ‘débil’, que también debían conllevar penas de cárcel. Tienen, por lo general, un concepto negativo de los políticos a los que acusan de estar principalmente preocupados de sus intereses. Defienden la unidad de España como elemento fundamental de la estabilidad política y en todo caso, si viven en sociedades bilingües, admiten la reglamentación de su uso, pero la enseñanza obligatoria del castellano al que identifican con el español. Aceptan las Autonomías que deben acoplarse con la legislación de las Cortes españolas y del gobierno del Estado como elementos fundamentales de la reglamentación imperante. No admiten distinciones entre ellas, aunque reclaman la mayor financiación posible para la suya, a las que consideran infrafinanciadas. Aceptan las políticas públicas, pero se muestran partidarios de combinar lo público con la iniciativa privada y una disminución de los impuestos. Suelen mantener cierta distancia con las creencias religiosas, aunque practican los ritos de la Iglesia (bautizos, comuniones y bodas) y están dispuestos a admitir el matrimonio gay pero muestran mayor reticencia con el aborto.

B) Un segundo sector es más propenso a considerar cuestiones de principios ideológicos y religiosos. Valoran que las políticas del PP casan mejor con la estabilidad política y el orden social. Estiman que defenderán mejor que otras opciones los valores que consideran inmutables como la familia, las creencias religiosas y las tradiciones culturales. Rechazan el aborto y critican el matrimonio gay. Son, en teoría, partidarios de políticas económicas más liberales con menor carga impositiva y con menor intervención de las Administraciones públicas. Contrarios a facilitar la inmigración africana, aunque más flexible con la sudamericana, pretenden restringirla considerándola como una causa de distorsiones sociales con la población autóctona. Apoyan la educación privada concertada y proponen un mayor control de los recursos públicos a las políticas de bienestar.

C) Aceptan las Autonomías en un plano de igualdad sin que existan legalmente diferencias entre ellas. Defienden la unidad de España por encima de cualquier consideración y se oponen a una asimetría fiscal de las mismas que desemboque en una estructura federal del Estado. Niegan con contundencia la pluralidad nacional de España y consideran que hay que reconvertir las Autonomías para recentralizar el Estado. Es necesario impedir cualquier manifestación contraria a la unidad de España y prohibirse, si cabe. las organizaciones que la defiendan la segregación. El español debe ser lengua oficial en todo el territorio y ha de predominar sobre cualquier otra. Procurar con toda la fuerza posible que la izquierda llegue al gobierno. No deben admitirse recriminaciones ni interpretaciones históricas sobre los procesos históricos contrarios a la unidad de España auspiciados por el gobierno, de tal manera que instan a suprimir las leyes de Memoria Histórica. Suelen coincidir con Vox en varios apartados, teniendo en cuenta que fue una escisión del PP al considerar que este no defendió con suficiente ahínco las políticas proclamadas. Discuten tambien la excesiva intervención de la UE en la soberanía española

En el PSOE existe una estructura orgánica más cohesionada que viene avalada por su trayectoria histórica, y en este sentido puede establecerse dos grandes tendencias en el voto:

A) Una importante cantidad de electores consideran que el PSOE es el único partido de izquierdas que puede enfrentarse y ganar a la derecha. Abogan por un control de la política económica y propugnan la defensa de las políticas públicas en Educación, Sanidad y Pensiones. Marcan una posición radical con la derecha a la que consideran causa de las desigualdades y el atraso de España. Consideran que los poderes económicos buscan imponer sus intereses, contando con el apoyo de parte de la judicatura. Sin el PSOE, piensan, no se hubieran extendido nuevas libertades y acusan a la derecha de no aceptar que los socialistas sean capaces de gobernar y mantener las políticas del Estado de Bienestar. Defienden, sin paliativo, la unidad de España y admiten la diferencias culturales y lingüísticas dentro de unas leyes consensuadas. En algunos casos tachan a la Iglesia Católica de ser soporte de los privilegiados y contraria a la extensión de nuevos derechos como el matrimonio gay o el aborto.

B) Otros votan al PSOE como defensor de las libertades y de una mayor inversión en las políticas públicas, pero admiten flexibilidad para la intervención privada y una política económica liberal. Si las políticas socialistas, económicas o de otros ámbitos, -como los casos de corrupción del PSOE-, son consideradas inapropiadas no tienen inconveniente en votar a otro partido o abstenerse. Defienden la unidad del Estado y la ampliación de las competencias de la UE. Están a favor de transformar la Autonomía para llegar a un Estado Federal, y admiten la pluralidad cultural y lingüística. Aceptan la colaboración con partidos nacionalistas que defienden la autodeterminación, pero apuestan por una solución pactada para mantener la unidad territorial.