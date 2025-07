Ayuso, Mazón i el valencià

Isabel Díaz Ayuso, en el Congreso del PP del pasado fin de semana. / L-EMV

Potser és el desconeixement, potser és la hipocresia política, potser és el populisme i la demagògia que ella tant critica o potser és una manera de provocar per ser-ne el centre d’atenció. Possiblement, és la unió de totes eixes etiquetes les que cal emprar per crear un personatge polític com el de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, capaç d’atiar contra els adversaris d’altres partits però, també, alhora contra els seus propis companys de partit. La darrera batalla polèmica creada per Ayuso en la Conferència de President celebrada a Barcelona ha posat al centre d’atenció del debat públic les llengües oficials existents arreu de l’Estat fins el punt que les ha fetes servir per traure el seu costat més fosc, el conservadorisme més recalcitrant i el seu esperit uniformador malgrat la divisió que això pot crear entre comunitats, ara que la dreta demana més unió que mai. Amb eixa manera d’actuar, Ayuso ha demostrat, una volta més, el seu reduccionisme i la 'seua' mirada d’una Espanya centralista, uniforme i única, tot apel·lant èpoques anteriors ara que la ultradreta, Vox principalment, mira amb una nostàlgia perillosa. Amb eixa forma de fer, el que provoca és, si més no, l’efecte contrari del que pretén: tornar a eixa Espanya 'una, grande y libre', en una persona que té com a objectiu final traspassar la plaça de la Cibeles i agafar el comandament màxim, com a presidenta del govern espanyol. Espera que la fruita madure fins que caiga de l’arbre -per descomptat Feijóo- i, això, ocupar el seu lloc i ser-ne el cap de cartell. Per això, les seues paraules són més preocupants en una persona que té una visió tan conservadora per a un país que es va conformar en el seu moment -constitució del 78- amb la integració de les nacionalitats històriques, en què la llengua és un tret molt important.

Passen els anys però a Madrid continuen sense entendre ben bé la realitat nacional arreu de l’Estat. Els qui hi hem viscut ja en tenim experiència del que costa que entenguen que hi ha persones que han nascut en altres comunitats autònomes d’Espanya on des de ben menuts no hem emprat el castellà com a llengua vehicular, ni per comunicar-nos ni per expressar-nos en el nostre dia a dia i, no per això, no hem deixat de tindre una vida plena i satisfactòria. Ans al contrari, en sabem de la riquesa que hi ha a altres contrades d’Espanya, amb altres idiomes, costums i formes diferents de comportament que aporten una major riquesa i diversitat. Això, però, s’ha de demostrar sempre, no sols de paraules, sinó, especialment, amb fets. Hi ha una dèria amb el caràcter acollidor de Madrid. Caldria matisar-ho: són acollidors sempre que t’integres en els seus costums. Un altra cosa és integrar els costums de fora en la seua comunitat.

En tota esta polèmica ha estat molt revelador el silenci còmplice del nostre president Mazón, no sabem si encara estabornit per la Dana -com va reconèixer Feijóo als pocs dies- o perquè, directament, el valencià no està entre les seues prioritats. Per no estar, encara no sap ni parlar-lo, i això que ja portem mitja legislatura. Més enllà de les polítiques de privatitzacions, concessions públiques, retallades socials o abaixar els impostos als més rics, Mazón i Ayuso coincideixen, també, en la seua Espanya homogènia.