Divendres es lliurà l’edició 2024 dels premis de la Generalitat Valenciana als llibres millor editats, als millors llibreters i a la millor biblioteca pública. De les cinc modalitats, dos foren per a llibres en valencià: 'Evolució', d’Andana Editorial, millor llibre editat i ''La Pau', d’Edicions del Bullent, millor llibre il·lustrat. Ricard Peris, el creador d’Andana, parafrasejava amb el títol del llibre la necessària, per obligada, evolució de les editorials, però també de les llibreries i les biblioteques, per mantindre viu l’artefacte —el llibre en paper— més revolucionari que ha conegut el món fins ara.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes avalà la tasca de la biblioteca de la Pobla de Farnals. La bibliotecària al càrrec, Marta Avellaneda, reblava el clau amb la defensa de les biblioteques com l’espai més accessible a la cultura i a la informació; el més democràtic. L’any 2024 també reberen el Premi Nacional Maria Moliner a l’animació a la lectura pel projecte «teixint històries: la biblioteca com a espai de construcció ciutadana». Ben lluny de la imatge de contenidor de llibres i de silenci obligatori, la biblioteca és hui sobretot un espai d’intercanvi de saber, un espai de trobada i el caramel·let per a crear nous lectors.

Lola Samper fa més de 30 anys que alça la persiana de la llibreria Gaia a Benimaclet; divendres, també. Després d’arreplegar el premi a tota una trajectòria se n’anà corrents a obrir la porta d’una botiga que és també un emblema en el barri. El discurs de Lola recordà l’esforç diari del comerç local, una botiga on els clients són ja amics i on els clubs de lectura fan veïnat. També recordà —i fou l’única— les llibreries afectades per la dana i la xifra —insuportable— de 228 víctimes. Una xifra que ha desaparegut de la premsa i dels informatius d’À Punt, però que sagna com la ferida oberta que és.

Finalment, la propietària de la llibreria d’Alacant, Ochenta mundos, rebé el premi a la llibreria més innovadora. El nom de l’establiment recupera el llibre de Julio Cortázar, 'La vuelta al día en ochenta mundos', un joc de paraules del famós llibre de Jules Verne. Vestida amb una camiseta que reivindicava la valencianitat d’Alacant, entre aplaudiments de suport, arreplegava un premi que guardona un comerç innovador, que manté viu el carrer, però que ha d’anar-se’n perquè el local, venut a uns especuladors, serà ara un pis turístic. Si no veiem els senyals és perquè no els volem veure.