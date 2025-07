La responsabilidad política y social por encima de las adscripciones partidistas

El pleno del Ayuntamiento de València, en una de sus sesiones. / L-EMV

Un municipio no es un Estado. Los asuntos que se ventilan (o debieran hacerlo) en los plenos municipales de nuestros ayuntamientos, tanto si son grandes como pequeños, deberían estar relacionados únicamente con la gestión de los asuntos locales, sin demasiadas connotaciones ideológicas.

El pavimento de una avenida, la poda de unos jardines, la dotación de medios para la policía local, el urbanismo, etc., debieran estar diseñados atendiendo los intereses de los vecinos, sin que el sesgo político tuviera nada que ver con ello.

¿Acaso la elección del arbolado de un parque debiera decidirse en función del color político del concejal del ramo? ¿El asfaltado o la recogida de basuras pueden ser liberales, conservadores, anarquistas o filocomunistas? ¿Debería haber un urbanismo, o un sistema de contratación municipal socialdemócrata o democristiano? La respuesta a estas preguntas parece que debiera ser no, hasta el punto de que en los plenos y comisiones municipales los miembros de cada corporación deberían ser capaces de ponerse de acuerdo con independencia del grupo municipal al que pertenece cada uno de ellos.

Tenemos claro que en los parlamentos nacionales, e incluso autonómicos o regionales, se aprueban leyes en las que el sesgo ideológico pudiera tener algún tipo de importancia. Aunque el interés general de los ciudadanos debiera estar por encima de los criterios partidistas. Sin embargo, en el terreno municipal la adscripción o no adscripción de cada uno de los concejales no debería ser importante, de manera que en materia de transporte, seguridad, mantenimiento de edificios públicos y la práctica totalidad de los que según las leyes de régimen local corresponden a nuestros ayuntamientos no debería resultar demasiado extraño que ediles de gobierno y de la oposición, de derechas, de izquierdas, nacionalistas o jacobinos votasen de manera coincidente a favor o en contra de una ordenanza o cualquier otro acuerdo del pleno. Con independencia de su adscripción política. Según la lógica, los plenos y las comisiones deberían servir para deliberar, para argumentar y contraargumentar, para expresar razones en lugar de para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros.

Dicho de otro modo, para defender los intereses de los vecinos, todos los concejales deberíamos considerarnos “no adscritos” a ningún grupo municipal o “adscritos” solo al interés general de la ciudadanía.

Aunque vivimos un periodo de crisis constitucional profunda, el artículo 67, 2 de la Constitución desliga los cargos representativos de cualquier clase de mandato imperativo. Lo cual significa que en los asuntos de su competencia deben votar y tomar sus acuerdos según su leal saber y entender y recta conciencia, sin deber de sometimiento al partido político en cuyas listas se presentaron a las elecciones generales, autonómicas o municipales. De cumplirse con este precepto constitucional, las mociones de censura tendrían más que ver con la conciencia de los diputados o ediles y menos con el miedo a las represalias que pudieran sufrir, en caso de separarse del criterio partidista.

Esta es una reflexión que conviene volver a poner sobre la mesa cada cierto tiempo, y en especial estos días, para recordar que el interés que debe primar al atender los asuntos públicos no es el de determinado presidente del gobierno, de Comunidad Autónoma o alcalde, ni el de uno u otro partido político, sino el de los ciudadanos y nada más que el de los ciudadanos.