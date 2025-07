Sin vergüenza: son unos sinvergüenzas

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de 2020. / Hellin

Tal vez les extrañe que mi condición de lingüista, que consta al pie de mis columnas de Levante-EMV, se manifieste rara vez en los textos. Es que los lingüistas tenemos mala fama, pero, dado el carácter estival de la columna que están leyendo, me atrevo a solicitar su comprensión. Según dice la gente y, lo que es peor, nuestros propios alumnos, aburrimos hasta a los culebrones. Que si los sonidos labiodentales, que si los velares; que si el sujeto, que si el objeto directo; que si oraciones copulativas o adversativas. Mis colegas y yo nos solemos defender contraatacando: pues anda que la alternativa flúor frente a cloro, del químico, o criptógamas frente a fanerógamas, del botánico, son de lo más apasionante. La ironía viene a cuento, pero les confieso que el argumento tiene algo de trampa. En las demás disciplinas los objetos están fuera de nosotros y conviene conocer sus diferencias –no es lo mismo ponerle flúor a la pasta dentífrica que cloro-, pero en el lenguaje las cosas están dentro, somos nosotros mismos los que elegimos un sonido por otro o una palabra en vez de su sinónima. La consecuencia de lo anterior es que al hablar nos estamos retratando a nosotros mismos y al tipo de sociedad en la que vivimos.

Les pondré un ejemplo. Hay dos prefijos muy usados que a primera vista parecen equivalentes: sin- y des-. El primero aparece en sinfín, sinnúmero, sinventura, etc, y significa “carencia” o sea respectivamente “que no tiene fin, que es una cantidad tan grande que no se puede numerar, que no tiene futuro”. Pero también existe el prefijo des-, el cual también significa ”carencia”, como en desagrado, desgracia, desilusión, etc. Es evidente que esta duplicidad de prefijos para expresar lo mismo resulta muy poco seria. Siempre hemos envidiado a los químicos cuando declaran que los halógenos son elementos a los que les falta un electrón para completar su orbital externo y que solo difieren en el número de orbitales: flúor, cloro, bromo y yodo. Frente a esta elegancia formal, nuestros dos prefijos privativos sin- y des- parecen una extravagancia. Esto se ve con solo examinar la pareja sinvergüenza / desvergüenza, palabras que significan carencia de vergüenza. Pero atención. El diccionario académico no las trata igual y por ello no dice que sean sinónimas. La palabra sinvergüenza se define como: 1. Pícaro, bribón. 2. Dicho de una persona: Que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades. Por el contrario, desvergüenza sería: 1. Insolencia o atrevimiento. 2. Dicho o hecho impúdico o insolente. Ya se ve que sinvergüenza pesa más que desvergonzado: muchos padres toleran que el retoño sea un poco desvergonzado, pero se resisten a aceptar que es un sinvergüenza. También sucede en la vida pública: los votantes nos damos cuenta de que Ábalos, Cerdán y Koldo, el llamado triángulo tóxico, son grandes sinvergüenzas. En cambio, los compañeros de partido, que antes ponían la mano en el fuego por ellos y que ahora hacen como que no los conocen, que se sepa no han metido la mano en el cajón, así que no son sinvergüenzas, simplemente parecen un pelín desvergonzados. Mirándolo bien la química tampoco es tan seria como dicen, está lo de los isótopos, variantes de los átomos que pesan más porque tienen más neutrones. Siguiendo con la metáfora química, digamos que sinvergüenza es un isótopo radioactivo de desvergonzado, alguien que se ha pasado y que emite radiaciones nocivas infectando todo lo que toca. De ahí que los partidos del gobierno se afanen en rebajar discursivamente la sinvergonzonería hasta la simple desvergüenza.

¿Es eso todo? Pues no. Los isótopos pueden ser buenos y malos. Los buenos no emiten radiaciones y suelen tener muchas aplicaciones. Este es el origen del tercer seudoprefijo que quiero traer a colación: sin+vergüenza. Lo usamos en contextos en los que la vergüenza se ve como un obstáculo indeseable, por ejemplo, cuando un niño no se atreve a coger el pastel que le ofrecemos y lo animamos al grito de “sin vergüenza, chaval”. Los políticos son muy aficionados a este giro, solo que podrían extraerse sabrosas conclusiones irónicas del empleo laudatorio de sinvergüenza y, por eso, usan eufemismos como el mítico eslogan “sin complejos” de Aznar, que ahora ha revivido en los partidos de la derecha. Es lo que tiene el navarrismo, que empiezas con la “santa desvergüenza” -que decía el gran canciller de la universidad de Navarra, San Josemaría Escrivá-, y acabas con un Cerdán en la sopa.

Ya ven si tiene tomate lexicológico toda esta historia que nos ha fascinado en el pasado mes de junio. Pero la calor aprieta y, si no me equivoco, el personal está más ocupado en organizar sus vacaciones que en divagar sobre prefijos. Pásenlo bien: sin vergüenza, desvergonzadamente, y hasta haciendo a ratos de sinvergüencillas. El verano enloquece al personal y un poco de amoralidad no se nota. Todo menos caer en la inmoralidad. Eso ya lo harán por nosotros en cuanto se reanude el curso político nuestros amados representantes, electos, nombrados a dedo o fontaneros diplomados.