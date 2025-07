Carles Salvador (a la dreta) amb els membres de la IV Taula de Poesia (1951). / AVL

Despús-ahir s’acompliren setanta anys de la defunció d’un dels intel·lectuals valencians més carismàtics de tots els temps: Carles Salvador i Gimeno (1893-1955). Mestre de professió, era també poeta i gramàtic; i desenvolupà una impagable tasca lingüística i literària que perseguia les anhelades normativització i normalització del valencià. En aquest sentit, serà suficient a destacar que fou un dels impulsors de les Normes ortogràfiques de Castelló de la Plana (1932); i que en 1949, en plena dictadura franquista, impulsà al si de Lo Rat Penat uns meritoris cursos de llengua que varen permetre que milers de persones foren alfabetitzades en el seu idioma matern. No debades, aquells cursos representen, segons Santi Cortés, l’«etapa daurada» de l’entitat.

Per sort, la vida i l’obra de Salvador han sigut examinades per estudiosos tan solvents com Vicent Simbor, Vicent Pitarch i l’enyorat Pere Enric Barreda, entre d’altres. A més, des de l’any 2002 funciona a Benassal la Fundació Carles Salvador, que disposa d’Aula-Museu –de molt recomanable visita– i que s’encarrega de mantenir, estudiar i difondre el llegat de l’autor de 'El fang i l’esperit'. I encara, és de justícia assenyalar la notable aportació al coneixement i la difusió de la seua biografia que, en 2016, suposà el magne volum col·lectiu titulat 'Carles Salvador: escriptor, gramàtic, mestre', que publicà l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sota la coordinació d’Emili Casanova i Josep Daniel Climent.

Així mateix, voldria també cridar l’atenció sobre la breu i desconeguda necrològica que, amb el títol «Carles Salvador ha mort!», publicà un altre eminent pedagog valencià contemporani: Enric Soler i Godes (1903-1993). El text veié la llum en el núm. 37 de la revista Pont Blau, que s’editava a l’exili –a Mèxic, concretament– i és possible consultar online. Soler hi lamentava la «pèrdua» d’un home de lletres que «havia guanyat en la seua València natal prestigi i afecte, dues facetes que és estrany de trobar-les juntes»; i que, sens dubte, contribuïren a fer més eficaç el seu treball.

En el moment en què, de manera certament menyspreable, es pretén privar la ciutat d’Alacant d’una de les principals senyes d’identitat, resulta oportú evocar l’exemple de Salvador, un prototip de 'magister excellentiae' que «no tingué en sa vida altra dèria que el servei desinteressat, noble i seguit per les coses de la terra».