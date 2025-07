El fantasma del canvi climàtic

Imatge de sequera produïda pel canvi climàtic. / L-EMV

Onades de calor a Europa i onades de fred a l’hemisferi sud: 40º a París quan Buenos Aires registra -2º el dia més fred dels últims 34 anys. Així que, parafrasejant a Marx, el canvi climàtic és el fantasma que hui recorre el món. Inundacions devastadores i sequeres letals; fenòmens extrems que no ens pillen de sorpresa, ja que nombrosos estudis científics vénen advertint des de fa anys que el clima està canviant degut a l’activitat humana. Advertiment que els governs ignoren; particularment allà on governa la dreta, que menysvalora o nega directament l’origen del canvi climàtic.

Faig un incís per llevar reflectors a les causes i situar-los en la desídia que ens ha dut fins ací. Evoque la Cimera de Kyoto de 1997 que, incapaç d’adoptar mesures contundents per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reclamava programes d'educació ambiental en centres d’ensenyament. Alça Pilili! Lliçons sobre la malmesa capa d’ozó en lloc de posar en crisi la idea del desenvolupament industrial com a sinònim de progrés; lliçons sobre marees negres en lloc de qüestionar els valors que han bastit l’ideal social de l'opulència exagerada. Una estratagema per endormiscar consciències, ja que mentrestant alguns governs demanaven augmentar les emissions de gasos.

Passen els anys i, veient que els pronòstics dels científics van complint-se inexorablement, en 2015 sobrevenen els Acords de París per millorar la resiliència al canvi climàtic. Però el negacionisme i l’apatia continuen. Sabem què ens espera, però ens resignem a no actuar. Observe ara les altes temperatures batent rècords i la mega-llei aprovada per Donald Trump on, entre altres, s’hi destaca l'orientació negacionista del canvi climàtic, i pense en l’infern de Dant. Potser dins de 30 ó 50 anys a l’entrada de l’estiu hi fiquen també un cartell amb la frase: “abandoneu tota esperança, vosaltres que ací entreu”. L’esperança és l’únic que tenim perquè és l’últim que es perd; però si no aturem el canvi climàtic no hi ha esperança que perdre.