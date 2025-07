Vots que poden matar

Elon Musk i Donald Trump, en una imatge conjunta. / L-EMV

Una cançó d’Ana Belén recreava el poder salvífic i destructiu alhora de l’aigua: «Aguas que mueven molinos / son las mismas aguas que pueden matar» (Planeta agua, del disc Ana en Río). Està en l’ordre de les coses que sovint ens mostren eixos dos vessants. Una de les moltes realitats d’eixa mena són els vots que es depositen en les urnes electorals: amb ells es pot promoure la vida; amb ells es pot infligir la mort.

El 20 de gener d’enguany, Donald Trump prengué possessió del càrrec de president dels Estats Units per segona vegada. L’havia votat el 49,80% de l’electorat. Es tractà d’una majoria ajustada: el 48,32% donà suport a la candidata demòcrata, Kamala Harris. Això, sobre una participació global del 64,1%: més d’un terç de la població censada no acudí a votar. Trump tornà al poder amb rancúnia no vetllada contra aquells que entrebancaren la seua primera legislatura, la que a aquestes mateixes pàgines vaig relacionar amb un esbojarrat aprenentatge (“ Donald Trump, aprenent de bruixot ”, Levante-EMV, 16/01/2021). Aquesta segona legislatura està duent-se a terme sense pietat cap a propis i estranys, amb el deliberat propòsit de bandejar qualsevol espai crític de resistència, des de la judicatura fins a la Universitat (veure “ Trump i Mazón, contra el coneixement ”, Levante-EMV, 30/06/2025).

Tanmateix, la càrrega mortífera dels vots que li han dut al poder s’està palesant ara. Amb l’encàrrec de dur a terme una retallada financera en les institucions de l’Estat, Elon Musk encetà el procés de desmantellament de diversos serveis; entre ells, l’Agència Estatunidenca per al Desenvolupament Internacional (en les sigles en anglès, USAID). La major part dels programes de la USAID han sigut tancats per exhauriment dels fondos a l’abast. Segons una recerca de The New York Times duta a terme amb funcionaris de l’agència que mantenen l’anonimat, sols els projectes en marxa més urgents haurien sigut represos; i açò, a instàncies del secretari d’Estat, Marco Rubio. Musk abandonà la seua tasca el 30 de maig; el dany però ja era fet. Tot plegat, llavors seguien actius només 891 programes dels 6.256 que hi havia el gener (“ What remains of U.S.A.I.D.? ”, The New York Times, 22/06/2025).

La revista científica The Lancet ha publicat una estimació de les conseqüències d’eixe desmantellament (“ Evaluating the impact of two decades of USAID interventions and projecting the effects of defunding [...]”, 30/06/2025). Eren molts els projectes que s’hi finançaven: d’ajut a la infància, de suport sanitari, de seguretat alimentària, d’acollida als refugiats... L’estudi, signat per investigadores i investigadors d’Espanya, Estats Units, Brasil i Moçambic, projecta un escenari esborronador. Si no es reverteix la deriva, d’ací al 2030 podrien morir al voltant de catorze milions de persones en els països en vies de desenvolupament; d’elles, entre quatre i cinc milions podrien ser nenes i nens menors de cinc anys.

Vet ací perquè la cimera de Nacions Unides celebrada a Sevilla resulta transcendental. Cal trobar vies comunes per a socórrer milions d’éssers humans que pateixen mals extrems. Es tracta de pal·liar el deliri a què ha donat peu un allau de vots que, com en cascada, han reviscolat un dels pitjors malsons del segle. Trump i els seus macips de bruixot han desfermat forces gràvides de barbàrie: vots que poden matar.