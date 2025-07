L’aparença sovint ens preocupa. Busquem simular que posseïm bones qualitats. No importa realment no tindre-les. Així que, a voltes, fingim ser el que no som per a paréixer agradables. Hi ha una locució verbal que il·lustra ben bé eixa actitud. Es tracta de ‘caure en gràcia’. Significa que agradem a un altre. Suposa que una persona percep amb benvolença o bons ulls a l’altra.

El fet que un humà siga conegut per ‘caure en gràcia’ no sempre és negatiu. La gràcia comporta també virtut i provocació de rialles. En els dos casos és admirable. No obstant això, he de reconéixer que no em trobe especialment còmode davant d’algú que abusa d’acudits per a provocar el somriure permanent. Sé que no resulta fàcil recordar-los, encara que preferisc un estil d’humor relacionat amb la bona ironia.

Els representants polítics s’esforcen a ‘caure en gràcia’ a qualsevol preu. Recentment ho hem tornat a comprovar. El líder socialista mostra la imatge de sorpresa i decepció per l’actuació dels seus col·laboradors més directes. Pareix una estratègia per a ‘caure en gràcia’ i que no tinguen en compte la seua irresponsabilitat. Recorda l’actitud d’Ábalos davant els mitjans de comunicació quan fou investigat Koldo García. El president popular, en un congrés amb la presència del M.Rajoy de Bárcenas i del defensor de l’autoria etarra dels atemptats de l’11-M, vol ‘caure en gràcia’ mostrant una imatge regeneradora i sincera. Però, la gent està cansada que uns traguen les misèries dels altres i no n’assumisquen les pròpies. S’obliden que un canvi de govern no assegura mai el final de la indesitjable corrupció. Cal acabar amb excessius privilegis que faciliten el naixement de gestors corromputs.

En l’escola resulta dur comprovar com determinades persones ‘cauen en gràcia’ i ho aprofiten per a amagar dolentes actuacions. Els permet marginar alumnes sense que el professorat en siga conscient. Ho he viscut molt de prop. Els pares i les mares reconeixien la situació i no s’atrevien a manifestar-se perquè l’alumna ‘queia en gràcia’. Es tenia por a la reacció dels progenitors o del professorat a favor de la persona. Quants xiquets i xiquetes s’amaguen en la seua condició de ‘caure en gràcia’ per a encapçalar assetjaments?

En definitiva, no ens fiem d’aquell que ‘cau en gràcia’, encara que a vegades siga realment agradable. Les aparences són accions que sovint fingixen l’autèntica cara de l’ànima.