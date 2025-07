Gil-Albert, a més que poeta

El poeta alcoià, Gil-Albert. / L-EMV

Segons Fuster, "Juan Gil-Albert es el mejor poeta valenciano del siglo, y de más siglos en castellano”. Al mateix text, com pròleg a un llibre del alcoià , insistia que era més que un poeta, puix també havia escrit altres relats, argumentacions, teories, memòries, ànsies, i somnis, però “el marco provinciano no soportaba tanta elocuencia incisiva...". Fuster continuava dient : "mejor que escriba en castellano Gil-Albert, es uno de los pocos valencianos que, escribiendo en castellano, sabe lo que se hace" (Pròleg a 'Un Mundo').

Doncs em situe a l’apartat memorialista, puix Gil Albert ens aportà versions d’ una part de la nostra història, que ara descobrim, no sense els entrebancs que llança la dreta, després de la llarga nit del franquisme. Cultura, vida social i política de la primera meitat del segle XX, tant la valenciana, com la espanyola, son objecte dels escrits del poeta, fent de testimoni des de la seua perspectiva moderna i avançada.

Gil Albert tornà del exili a Mèxic al 1947. Segons el mateix Fuster no trobà ressò a la seua terra natal, trobant-se al buit. En aquest exili interior, va estar acompanyat, això sí, per alguns pocs poetes i la tertúlia d’amics, que tenia lloc a casa del poeta i metge gadità Vicente Carrasco, qui havia vingut fugint del rebels al 1936. Doncs, en aquest paper em referiré com he esmentat, a temes de memòria.

El nostre escriptor va viure la coneguda com guerra civil, i també allò que la precedí, aleshores al 1964 va escriure un text sota el títol de 'Drama pátrio', que no pogué ser editat fins el final de la dictadura al 1977. Es tracta d’un obra on pretenia “presentar la verdad, vivida en su existencia pasional”. El llibre ens situa als antecedents, ens parla del senyoritisme, de la situació de penúria social, del conservadorisme espanyol pel qual no hi ha contrincants, ni tan sols enemics, sinó malvats a abatre, de Espanya aïllada en l’altiplà, de com, l’ espontaneïtat i el descontent general van trencar les comportes donant pas a la República del 14 de abril de 1931, una república dirigida per classes mitjanes il·lustrades amb unes opcions de modernització que quedaven curtes, en relació als desitjos i necessitats del moment.

D’especial interès és la part dedicada a la guerra i als comunistes, entre els quals hi era el propi Gil-Albert : el seu ascens fins que va prendre el control de la situació, les divisions, les relacions amb altres organitzacions, l’actuació “monolítica” imposada pel partit comunista rus etcètera... Doncs, circumstàncies viscudes, i relatades, òbviament amb subjectivitat, però que son font a tindre present.

Finalment, és present la pròpia condició, amb reflexions sobre la homosexualitat, el següent paràgraf resulta clar: “El homosexual no tiene intereses, no puede tenerlos, si quiere cumplir su fin, si quiere realizarse. Y no debe,por tanto, dejar que el amor se convierta, para en él o la vida corriente, en el interés máximo”, en 'Retrato Oval'.