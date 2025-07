Imagen de Catwoman. / Levante-EMV

El cómic ha funcionado tradicionalmente como un espacio de expresión masculina. Esta situación ha cambiado al añadirse a esta disciplina artística la lucha contra las injusticias desde el prisma de la creatividad femenina. A partir de las últimas décadas del siglo pasado, cada vez son más las ilustradoras premiadas que trabajan en editoriales de renombre internacional como Marvel y DC Comic. Con ellas, las mujeres se convierten en protagonistas autónomas y valientes de las aventuras que ocurren siempre en un contexto entre ficción y realidad. En la línea de dar reconocimiento a estas artistas, el Instituto Cervantes, en la sala Dalí de la Piazza Navona de Roma, ha presentado la obra de la española Belén Ortega y la italiana Mirka Andolfo bajo el título 'Ahora y siempre heroínas'. Ambas cuentan con una trayectoria profesional consolidada y son un buen exponente de la estética anime y manga.

La muestra, comisariada por Stefano Piccoli, contiene un total de 50 imágenes que dejan una visión de conjunto del domino técnico e imaginativo de sus autoras. Claro está que una exposición no resume las conquistas ni las reivindicaciones, a veces con ironía y humor, que las ilustradoras han realizado en estas décadas. De hecho, hay un numeroso grupo de artistas que no participan del universo Marvel y que son seguidas por un ávido público lector de cómic, historietas y novelas ilustradas. Es el caso de Marta Guerrero, Antonia Santolaya, Cintia Bolio, Gabriella Giandelli, Raquel Alzate, María Delia Lozupone, Nicole Schulman, Paula Bonet o Ana Juan por citar solo a algunas de las más conocidas. Son dibujantes con sensibilidades diferentes y cuyas particularidades no se ciñen a una industria editorial homogénea.

Esto mismo ocurre con Beatriz Lema Riviera, galardonada con el Premio Nacional del Cómic 2024, por la obra 'O Corpo de Cristo' donde trata el tema de la enfermedad y la relación entre una hija que cuida a su madre enferma en el contexto de una España patriarcal y católica. Resulta evidente el salto estilístico que existe entre heroínas tipo Wonder Women o Batgirl y la protagonista creada por la historietista gallega premiada. En esta última ni los personajes femeninos están hipersexualizados, ni el guion afronta la ficción contra malhechores globales. Se trata más bien de una épica autobiográfica, narrada de manera innovadora con recursos estéticos alternativos que combina diversas texturas.

A pesar de sus diferencias, tras la originalidad del lenguaje artístico empleado para abordar el tema de los cuidados y la salud mental, puede decirse que presenta la hazaña diaria de una mujer que reivindica el compromiso de la sociedad en beneficio de una causa noble. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que, en un registro u otro, el mundo de la ilustración y del cómic pasa en la actualidad por la mano y la imaginación de creadoras que están haciendo historia en un campo artístico legendariamente masculino.