Un punt de llum

Adriana Lastra, en arribar al comité federal del PSOE dissabte passat, / Efe

“El poder sigue teniendo rostro masculino. Y quienes intentamos deshacer esa silueta tan marcada, tan hostil, tan excluyente, no lo tenemos fácil”.

Amb aquestes paraules Adriana Lastra, dirigent de la federació asturiana del PSOE, denunciava actuacions que, encara hui en dia, es donen en el si dels partits amb les dones feministes radicals que diuen No a les “formes tradicionals” de fer política.

Hui en dia, i si mirem els estatuts dels diferents partits polítics sobretot a l’esquerra del PSOE, no en troben cap que no tinga explicitat que són “feministes”. I és just ací on surt la pregunta: Què és ser feminista hui en dia?

La resposta és molt clara: Feminisme sols hi ha un i és aquell que defensa els drets de les dones i les xiquetes; un moviment social i polític de caràcter universalista i solidari. És, al mateix temps una teoria política i una pràctica social i, també una ètica o forma d’estar al món. Per tant, poca broma amb el moviment feminista perquè és l’únic moviment al llarg de la història que és transversal i ha aconseguit fer revolucions sense vessar una gota de sang.

Cal no confondre, i açò és molt important, amb el pseudofeminisme importat dels Estats Units derivat del moviment cuir, que vol confondre el gènere amb el sexe i l'orientació sexual amb la identificació de gènere. Aquells que venien a “asaltar los cielos” i canviar-ho tot, es van aliar amb el neoliberalisme més salvatge i es van postular com a defensors dels homes des d’una perspectiva nova, això sí.

Com sabem el patriarcat que li dona manteniment al masclisme, es reinventa cíclicament per a passar desapercebut però, al temps, no perdre el seu poder. Doncs precisament això és el que s’està fent a l’esquerra del PSOE i també en alguns sectors dins del mateix PSOE: abraçar teories pseudofeministes que volen ocupar l’espai del feminisme radical, però que no ho acaben d’aconseguir, precisament per reaccionàries i antifeministes.

La gent del brilli-brilli no pot competir amb el feminisme històric que ha denunciat des de fa segles que l’opressió de les dones neix, precisament del sexe amb el qual van néixer i que, per tant, ser dona en si mateix, ja comporta risc de ser assassinada pels homes de la casa. O ser venuda. O ser prostituïda.

Hem de recordar que les llars són els espais més insegurs per a les dones, on pateixen les majors agressions en l’intimidat i és on més dones són més violentades de totes les maneres pels homes de la casa. I hui no entraré a valorar el que alguns grans pensadors opinaven de les dones. Millor ho deixem per a un altre dia.

Que dones com Adriana Lastra, capdavantera i feminista, no necessite camuflar-se per a ser i estar i dir honestament el que pensa, mentre que altres (m’estalviaré noms per allò de la “sororitat”) utilitzen qualsevol discurs amb maquillatge “feminista” per anar escalant a l’ombra d’homes amb poder, sense qüestionar gens ni mica el lloc “on les deixen estar” per allò de la paritat i eixes coses, però al mateix temps sense tampoc reconéixer l’esforç de tantes dones que les han precedides i han lluitat perquè elles hui estiguen on estan, em sembla, com a mínim injust. Però així és la vida, injusta amb les dones.

I, precisament per això és tan necessari el feminisme històric i radical, per a combatre totes les desigualtats que encara patim les dones a tots els espais. Al polític, també.

Adriana Lastra amb el seu discurs carregat de teoria feminista ha ficat damunt del tauler tot el masclisme que continua havent-hi a les grans organitzacions polítiques, sindicals, etc. on la preeminència de la veu masculina continua sent un fet, mentre que la femenina continua sent la subsidiària, la del relleu, la segona.

Les feministes radicals, estem on estem dins de l’arc polític, devem copiar i reivindicar el discurs valent d’Adriana i portar la veu del feminisme allà on estem perdent espais i, sobretot, allà on el patriarcat, camuflat de brilli-brilli, sembla que ens estiga guanyant la partida.

Una vegada més reivindique que les militàncies no es prediquen, es practiquen i el feminisme, almenys per a mi, és l’única militància a la qual li trobe sentit i essència. No sols cal dir “soc feminista” cal viure i actuar “sent” feminista.

Perquè feminisme radical i coherència han d’anar, necessàriament, de la mà.