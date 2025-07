¿La última trabucà de Diego?

Diego Herreros / Fila Contrabandistes de Torrent

La muerte es el momento más enigmático de la vida. Es la única experiencia humana que puede parar en seco todo lo que se está haciendo. Las agendas se paralizan, se posponen, y enseguida queremos encontrar las palabras, los conceptos y los recuerdos que, de alguna forma, nos ayuden a comprender y racionalizar lo que nos está pasando. Buscamos, de forma inmediata, un salvavidas para seguir con lo nuestro sin darnos cuenta que algún día las campanas redoblarán por ti. Todo esto nos ha pasado a todos aquellos que conocíamos a Diego Herreros que nos acaba de dejar. En Torrent era conocido porque era sencillamente una buena persona, humilde y sencilla. Mi contacto con él no fue estrecho, pero nos unió una pasión, como a muchas otras personas en Torrent: la fiesta dels Moros i Cristians. Jamás olvidaré una de los actos que más le movía: la trabucà de la mano de su filà els Contrabandistes. Siempre era el encargado de dirigir el último disparo de los trabucos, todos al unísono, en una fraternidad eterna que nos recuerda que las armas cobran su verdadero sentido más allá de la muerte y la violencia. Cuando se subía a un altillo y daba el aviso para que a continuación la Torre de Torrent temblara de emoción y tradición singular y única.

Ahora bien, ¿ya hemos asistido a su última trabucà? Esta pregunta, que parece rebuscada, nos inserta en el fundamento mismo de lo que somos. Vayamos más allá. Sogyal Rimpoché, en El libro tibetano de la vida y la muerte, responde a esta cuestión: “El dolor por la perdida de un ser querido puede obligarnos a contemplar directamente vuestra vida y forzaros a encontrar en ella un sentido del que tal vez antes carecía. Cuando os halléis solos después de la muerte de una persona a la que amabais puede surgir la sensación de que os ofrece una nueva vida y se os pregunta: ¿Qué vais hacer con vuestra vida? ¿Por qué deseáis seguir viviendo?”. La muerte de Diego no es un final, es un principio que nos exhorta a vivir de forma diferente. No es injusto que personas como Diego se vayan; lo que es injusto es que aquellas personas que conocieron a Diego y a otras que nos han marcado un camino y un sentido, vivamos de cualquier forma. Esa es la injusticia ante la vida.

Cada trabucà tiene que ayudarnos a comprender, en memoria de Diego, nuestra vulnerabilidad radical, que podemos partir en cualquier momento y que la muerte, desde que nacemos, nos acompaña a todas partes. Examinemos nuestras vidas y busquemos formas y maneras de compartir más profundamente nuestro amor con los demás. Hasta que no entendamos en esta sociedad tecnificada que somos algo más que materia, que las personas no nos dejan de forma definitiva, que su aliento y su presencia siempre están con nosotros, no avanzaremos como una civilización humana, completa y madura. La trabucà de Diego no ha finalizado. Cada disparo es una invitación a que alcemos la mirada hacia al cielo, a la eternidad, y traigamos hacia nosotros a todos aquellos que nos dejaron, pero siguen inspirando y guiando todos y cada uno de nuestros pasos. Este es su legado, su presencia eterna que tenemos que aprovechar y transformar. Gràcies amic.