Por una corrupción sostenible, ecológica y en valencià

Pedro Sánchez, en el pleno sobre corrupción. / Efe

Me acuerdo frecuentemente de mi amigo ya fallecido Fernando Ferran Casanova, un cristiano liberal, periodista, que había estudiado en la Universidad del Opus Dei de Navarra y me contaba que allí convivió con buenos estudiantes de Herri Batasuna. Discutíamos de todo con buena capacidad de dialogo. Criticaba a la Iglesia Católica por sus posiciones sobre el sexo lo que le había llegado a desprenderse de muchos jóvenes y adultos. Tenía a la familia como el principal refugio, preocupado por el futuro de sus hijos. "Yo podré tener nietos pero no creo que ellos lleguen". Me decía que los socialistas debían dejar de perseguir a los ricos que habían hecho su fortuna con el sudor de su frente y señalaba que “tu desde la socialdemocracia deberías explicárselo a tus compañeros”. Y si éramos honrados no teníamos por qué temer la colera divina. En el cielo, tomando como ejemplo La divina Comedia, habría un espacio que Dios visitaría frecuentemente para demostrarnos que él no persigue a ateos y agnósticos porque son hijos suyos. La Iglesia ha desarrollado una base para que la explotación no sobrepase los limites y por eso un día me propuso que había que reglamentar la corrupción política y establecer su gradación. ¿Qué te parece si proclamamos, afirmaba, que se acepte una corrupción sostenible para que no se pasen de frenada? Si, hombre, le dije con ironía, “sostenible, ecológica y en valencià”. ¡Ah! ya tenemos el lema, me contestó. Le echo de menos, y además me contaba cosas de su amigo Margallo al que asistía como eurodiputado en Bruselas.

¿Cómo puede corregirse la corrupción? Los teóricos pesimistas dicen que el tema no tiene solución, los optimistas hablan de un mejor control institucional. Pero también otros se refieren a la moral cultural reinante en una sociedad y a los sistemas autoritarios, dictatoriales y democráticos. Se estudian y aplican índices sobre la percepción de la misma expresando una gradación entre los países menos corruptos y los de mayor intensidad. Así tenemos entre los menos en el mundo a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. España, dentro de la Unión Europea en 2024 está en el número 18, por debajo de Portugal y Chequia pero por encima de Italia, Grecia o Hungría. En el caso de Asia, sin contar Oriente Medio, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, son los menos corruptos, mientras Japón ocupa el numero 6 entre los 31 países analizados, China se sitúa en el 13 y el último es Corea del Norte. En Oriente Medio los menos son los Emiratos Árabes e Israel y los más, Yemen y Siria. En al Europa del Este están por encima Georgia y Armenia y por debajo Rusia y Turkmenistán entre los 19 testados, Turquía en el 11. Entre los 32 países de América los menos corruptos son Uruguay y Canadá, EE UU está en el 5, Chile en el 6 y Argentina en el 18, México en el 26 y los más son Venezuela y Nicaragua. En el África subsahariana están en los puestos primeros Seychelles y Cabo Verde, y los últimos Somalia y Sudan entre los 49 recopilados. Marruecos en el 20, Argelia en 2, Egipto en el 29 y Congo en 42. Son datos globales con una puntación establecida por la Transparency International contra la corrupción. Después habría que estudiar otros elementos como la historia, las instituciones políticas, la economía y la moral colectiva dominante.