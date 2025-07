Es pot analitzar la mortalitat de la dana amb perspectiva de gènere?

Labores de limpieza en Paiporta tras la dana. / EDUARDO MANZANA

Pot semblar absurd pensar que els desastres naturals, precisament per ser naturals, poden afectar de manera desigual a les persones segons el gènere. Però els estudis acumulats als darrers temps ens conviden a repensar-ho. En aquest article proposem una reflexió sobre com els fenòmens naturals s'entrellacen amb el social i com el sistema sexe-gènere condiciona tant l'exposició com la capacitat de resposta front a aquests esdeveniments.

A l'estudi d'ONU-Hàbitat de 2007, L'impacte dels desastres naturals en la bretxa de gènere, on es van analitzar desastres en 141 països, es va concloure que les dones tenen 14 vegades més probabilitats de morir que els homes en aquestes situacions, especialment en contextos amb marcades desigualtats de gènere. En el Tsunami de l'Oceà Índic de 2004, (Fòrum Econòmic Mundial), en països com Sri Lanka, Indonèsia i l'Índia, es va estimar que aproximadament el 80 % de les víctimes mortals van ser dones. Es va posar de manifest que les dones solen ser més vulnerables en molts desastres a causa de factors estructurals com la pobresa, un menor accés a la informació sobre alertes i els rols de cura, perquè elles solen ser responsables de criatures, ancians i persones amb discapacitat, la qual cosa pot dificultar tant la seua capacitat per a fugir com per a evacuar durant una emergència.

L'esmentada major mortalitat femenina no és extrapolable a tots els escenaris. Per exemple, es va registrar una major mortalitat masculina en el terratrémol de Kobe al Japó (1995) per les ocupacions laborals a les fàbriques i la seua construcció no adaptada als terratrémols. Les inundacions solen ser un altre escenari de major mortalitat masculina, com el cas de l'huracà Katrina als Estats Units (2005). Això pot explicar-se, en part, perquè molts homes van assumir rols de rescat o van intentar protegir les seues propietats, exposant-se a majors riscos.

Ilustración / Andrea Corrales

El desastre natural causat per la dana a València, el 29 d'octubre de 2024, va provocar la mort de 227 persones, una xifra pròxima a les 233 morts a Espanya per inundacions per al període 2000-2023 (Anuari estadístic del Ministeri de l'Interior 2023). L’European State of the Climate assenyala que la pluja extrema d'octubre ha sigut un dels desastres més mortals associats a fenòmens meteorològics a Europa en 2024, perquè van morir 250 persones, de les quals 227 van morir a València. El volum de persones mortes, desgraciadament, ha sigut un dels trets definitoris d'aquesta dana.

El Centre d'Integració de Dades (CID), a la fi de novembre de 2024 ,va identificar 221 víctimes, de les quals 132 (60 %) eren homes, però la mortalitat no es va distribuir en totes les edats per igual. Si atenem el grup d'edat entre 41 i 60 anys, en edats lligades a l'activitat laboral ―i segons les franges d’edat oferides per el CID―, la mortalitat masculina va ser del 80 %.

Les imatges més impactants del desastre van estar marcades pel fang. Segons van relatar els mitjans, moltes persones van quedar atrapades en cases de planta baixa o en garatges. El 59% dels alçaments de cadàvers es van realitzar en espais tancats (CID). Aquesta imatge contrasta amb altres contextos en els quals la mortalitat masculina sol donar-se en espais oberts, en desplaçaments laborals i en treballs a l'aire lliure. A més, la violència del fang va arrossegar, 120.000 vehicles. No oblidem que gran part de les zones afectades per la dana són pobles i pedanies on resideix classe treballadora que necessita desplaçar-se als seus llocs de treball, és significativa la preocupació pels seus mitjans de transport.

Hem anomenat que una de les causes habituals de major mortalitat femenina és el menor accés a la informació sobre alertes. Segons el sumari de la causa penal que investiga el jutjat de Catarroja, l'alerta va arribar tard per a milers de persones, aquesta vegada, tant per a homes com per a dones.

La perspectiva de gènere no consistix només a quantificar quantes dones i quants hòmens van morir, sinó a entendre els mecanismes socials que fan a unes persones més vulnerables que unes altres, i que determinen qui pot escapar i qui queda atrapat. Reconéixer estes desigualtats ens permet exigir polítiques públiques que reduïsquen els riscos i transformar les condicions soci-polítiques que la van fer tan mortal.