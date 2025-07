La tentación vive en las democracias “iliberales”

Viktor Orban y Trump, en 2019. / Efe

El concepto de democracia “iliberal” fue utilizado por Fareed Zakaria en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, en 1997. El periodista señaló, con gran acierto, que, en la actualidad, nos encontramos con dos realidades democráticas diferentes: las democracias liberales y las democracias “iliberales.” Según Zakaria, vivimos en un momento de aumento progresivo de las democracias iliberales. Si en el pensamiento político, la tradición democrática (relativa a las elecciones) y liberal (relativa a las libertades políticas y civiles) han solido ir de la mano, las democracias “iliberales” vienen a ocasionar un divorcio de estos dos elementos.

Aunque en esta nueva realidad se mantienen las urnas, poco a poco se van diluyendo los derechos civiles, y con ellos toda esa estructura normativa y contrapoderes que han ido de la mano de la democracia real. El riesgo no es sólo que se difuminen las democracias liberales-sociales -este sería el nombre real porque el socialismo ha tenido mucho que ver con las mal llamadas democracias liberales-, sino de la propia noción de democracia. Sostenerse en una sola pata, aunque sea la pata de las urnas, no es suficiente para garantizar una sociedad “bien ordenada” (Rawls), de manera que la eliminación de la cultura política asociada tradicionalmente al pensamiento político liberal (aunque no necesariamente al pensamiento económico liberal) y socialista, amenaza con echar por tierra la totalidad del edificio.

Para comprender esto basta con mencionar algo por todos conocido: el triunfo del nacionalsocialismo y el ascenso de Hitler al poder se produjo en un contexto democrático, aunque contaminado de polarización y de un imparable aumento del descrédito de la política.

No me olvido que en dicho calificativo “iliberal” entran también las democracias en las que predomina la desigualdad y la corrupción, pero, en todo caso, este adjetivo nos ayuda a no confundir lo que es y no es democracia sin tener que comparar con las autocracias.

La cuestión es que no faltan ejemplos de líderes políticos que se declaran defensores de este modo de entender la democracia. Algunos ya en el gobierno, y en manos a la obra, como Trump, Orbán, Erdogan o Netanyahu (lejos queda hoy esa consideración de Israel como una democracia en medio del mundo árabe, ya no pasa de ser iliberal). Pero no faltan los partidos que están por la labor, tanto los llamados de ultraderecha, como una parte de partidos tradicionales de derecha cada vez seducidos por la efectividad electoral del trumpismo. Pero, cuidado, no sólo de partidos y líderes vive este modo de entender la democracia admirativa de la situación de Putin (en su país hay elecciones y las gana sin problemas; y sin oposición), también hay un ejército de votantes, de partisanos de lo iliberal.

La causa y el resultado es una degradación de la democracia. Una 'desconsolidación' que proviene de decisiones políticas, pero también culturales. Sin ir más lejos, de lo que se puede denominar “sociedad del espectáculo”. Y el espectáculo, ya lo decía Guy Debord, no es un adorno postizo al mundo, sino un modelo de vida socialmente dominante y un entramado que cada vez crea más desafección. Y más polarización 'artificial' contaminada por la desinformación. Si bien la movilización de las emociones ha sido, desde siempre, la víscera de la política, es posible que, en tiempos de las redes, quizá estemos acariciando lo intolerable, un puro show viral. Todo comienza –el artificio- por el ring del divertimento parlamentario. Todo comienza cuando predomina, sobradamente, “la voluntad de ganar elecciones” frente a la “voluntad de ganar democracia”. Eso es el populismo, en realidad.