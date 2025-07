El PP en modo desesperado

Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso esta semana. / Eduardo Parra

Escuché el pleno del Congreso del miércoles a salto de mata. Estaba en Cádiz, para dar una conferencia en el Club Liberal 1812, invitado por mi paisano, el novelista Jesús Maeso, uno de los autores más leídos de novela histórica del país, establecido en tierras gaditanas desde hace tiempo. El Club Liberal es una reunión de gentes con inquietudes culturales, de los que van quedando pocos en España capaces de albergar a personas de distinto pensamiento. Por lo demás, Cádiz es siempre una experiencia entrañable. Uno no olvida la primera vez que vio el mar, y yo lo hice por aquellas playas de La Barrosa, frente al islote de Sancti Petri, el lugar de los más bellos atardeceres.

Así que estaba yo por rememorar los lugares de mi infancia, no para avergonzarme. Mientras esperaba que vinieran mis paisanos, escuché de forma entrecortada a Feijóo y a Abascal. Fue suficiente para afirmar mi convicción de que ninguno de los dos sabe lo que es el parlamentarismo, ni creen en él. El primero, confunde el Congreso con una montería; el segundo, se limita -como en los viejos tiempos- a usarlo como un altavoz propagandístico de sus ideas, ajenas a todo espíritu democrático. Feijóo organizó un discurso para cazar al hombre. Abascal se limitó a leer los cargos y la sentencia. Luego se fue, dejando claro que no le importa nada lo que opinen los representantes de su pueblo. Para él ni son representantes ni son de su pueblo. Si esa es la alternativa, no resulta difícil comprender que con todas nuestras fuerzas nos opongamos a ella.

Afortunadamente, Yolanda Díaz, Rufián, y Mertxe Aizpurua estuvieron en su sitio. Díaz exigió que se cumpla ya lo que venimos pidiendo desde hace tiempo. Recuerdo que, en esta misma columna, cuando se denunció la disolución por Mazón de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que con tanta competencia dirigió Joan A. Llinares, pedí la creación de una agencia similar a nivel estatal, capaz de cumplir con todos los requisitos de las agencias europeas. Incluso pronunciamos su nombre como candidato a montarla y dirigirla. Esperar para hacer estas cosas en medio del drama y del oprobio, no sugiere una convicción democrática sólida, sino que da la impresión de ser sensible a lo justo sólo a punta de pistola. Y esta es la peor impresión que uno se lleva de la política progresista de Sánchez. Que sólo accede a impulsarla cuando no tiene más remedio. Así estamos con la cuestión de la vivienda, por ejemplo.

El PSOE sigue empeñado en cobrarse una prima de confianza por ser el único que puede alejar a Vox del BOE. Rufián dejó las cosas claras cuando dijo que, si la corrupción escala, tendrá que entrar en juego la política de convicciones y pronunciar esto que está en la punta de la lengua de muchos: que los españoles hablen. Porque resulta evidente que, con Vox en el gobierno, los partidos de las minorías nacionales solo tendrán que ganar. O de otro modo, que quien más perdería en ese escenario sería el PSOE. Rufián dio en el clavo cuando dijo que así se entregaría España a la derecha por décadas. Pero si algo han demostrado las minorías nacionales de este país es que pueden resistir incluso cuarenta años de dictadura. Sólo con muchos matices se podría decir eso del PSOE.

Sin embargo, las noticias que vienen de la UCO no parecen muy optimistas acerca del asunto de la escalada. Ciertamente, el juez Moreno no ha tenido necesidad de leer las famosas quince medidas de Sánchez para seguirle la pista al dinero de esos corruptos personajes. Veremos en qué queda la investigación. Bolaños la mañana del viernes nos dice que la diferencia entre el PP y el PSOE está en que los primeros destruyen pruebas y los segundos colaboran con la justicia. A nosotros nos gustaría que la diferencia consistiera en que el PP consiente la corrupción, cosa que ha hecho siempre, mientras que el PSOE la previene, la combate activamente y la persigue, y no solo en que, cuando salta en sus filas, la ataja de raíz. No pareció atajarla cuando derivó a Ábalos a la cómoda protección de la lista por Valencia.

Que Aznar, Rajoy y Feijóo se sientan legitimados a dar lecciones de limpieza democrática, sólo puede tener esta premisa, que somos políticamente tontos o desvergonzados

En todo caso, el camino por el que se ha internado Feijóo, con el asunto de la prostitución, no tiene salida. Ha quebrado todas las líneas rojas y constituye un índice de lo desnortado de la política española, cuya realidad es la propia de un sistema desesperado. Esto, por supuesto, es muy peligroso. La política actual del PP tenía hasta ahora un único supuesto. Que el pueblo español es olvidadizo y estúpido y, por tanto, arbitrario. Que Aznar, Rajoy y Feijóo se sientan legitimados a dar lecciones de limpieza democrática, sólo puede tener esta premisa, que somos políticamente tontos o desvergonzados.

Pero que seamos cómplices de la forma de hacer política de Feijóo está más allá de todo buen sentido y debería perder toda esperanza de que así vaya a conseguir una mayoría de votantes. Pues a la premisa de que somos tontos, se le quiere añadir la de que somos sádicos, nos movemos por el odio a una persona y estamos dispuestos a una cacería a todas luces desproporcionada. Pero que el PP está en modo desesperado, no sólo se ve en esto. Que el grupo dirigente en la sombra de ese partido haya resucitado a Paco Camps, esa es la principal evidencia de su desesperación. Entonces se ampliará la premisa de que, además, estamos locos.